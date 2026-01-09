VIDEO. Protestas en Irán: una revuelta nacional sin líderes visibles que acelera el desgaste del régimen

VIDEO.- Terminó la tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
Las manifestaciones que se expanden por gran parte de Irán no responden a una sola facción ni a un proyecto político cerrado. Lejos de una consigna restauradora o de un liderazgo único, el país atraviesa una crisis de legitimidad profunda que atraviesa generaciones, regiones y clases sociales
Escuchar esta nota
Las protestas en Irán que en las últimas semanas se multiplicaron en distintas ciudades no constituyen un episodio aislado ni una movilización sectorial. Se inscriben en un proceso más amplio de erosión del poder de la República Islámica, visible desde al menos 2017 y acelerado tras la muerte de Mahsa Amini en 2022.
A diferencia de ciclos anteriores, la actual ola de manifestaciones muestra una extensión territorial más amplia, mayor participación juvenil y una pérdida progresiva del control simbólico del régimen sobre el espacio público.
Una de las claves para entender la crisis es que la protesta no tiene conducción central ni organización unificada. No hay partidos, líderes religiosos disidentes ni figuras capaces de capitalizar el descontento de forma directa.
Lejos de ser una debilidad circunstancial, esta fragmentación es el reflejo de un fenómeno más profundo: la ruptura entre el Estado y amplios sectores de la sociedad, especialmente mujeres y jóvenes urbanos.
El lema “Mujer, Vida, Libertad” funciona como síntesis de ese quiebre. No propone un modelo institucional concreto, pero establece un límite claro al orden actual.
En ese contexto, la idea de que las protestas buscan la vuelta del Shah ocupa un lugar secundario, aunque mediáticamente visible.
Existe una corriente monárquica que reivindica la figura de Reza Pahlavi, hijo del último Shah. Su presencia es significativa en la diáspora iraní y en redes sociales, pero no estructura el núcleo del movimiento dentro del país.
La centralidad que a veces adquiere esta consigna responde más a su valor simbólico como rechazo radical al régimen que a un consenso real sobre una restauración monárquica.
El núcleo de las manifestaciones está compuesto por jóvenes urbanos, mujeres, trabajadores precarizados, estudiantes y minorías étnicas históricamente marginadas.
A ellos se suman sectores de clase media que ya no creen en reformas graduales. Lo que los une no es una ideología compartida, sino la percepción de que el sistema dejó de ofrecer futuro.
La oposición iraní cuenta con figuras reconocidas —como Narges Mohammadi, Masih Alinejad o Reza Pahlavi—, pero ninguna de ellas ejerce liderazgo efectivo sobre las protestas internas.
Esto marca una diferencia clave con otros procesos históricos: la crisis no se organiza alrededor de un liderazgo carismático, sino alrededor de un rechazo social extendido.
Más que ante una revolución clásica, Irán parece atravesar una crisis prolongada de legitimidad. El régimen conserva herramientas de control, pero enfrenta una sociedad cada vez menos dispuesta a reconocer su autoridad moral y política.
El resultado no está definido. Pero lo que sí aparece claro es que las manifestaciones actuales no son un reclamo puntual ni una disputa entre facciones, sino la expresión de un quiebre estructural cuyo impacto excede el presente inmediato.
