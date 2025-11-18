Martes sin agua en La Plata: Absa reemplaza una bomba y afecta el servicio en una amplia zona

Un amplio sector de La Plata se quedó sin agua este martes 18 de noviembre de 2025. Según informó Absa, operarios trabajan en el reemplazo de la bomba perteneciente a la perforación de agua ubicada en 155 y Avenida 520, en Melchor Romero.

"Hasta la finalización de los trabajos y posterior puesta en funcionamiento del equipo, permanece afectado el suministro en zonas aledañas a la posición de trabajo", manifestaron desde la empresa prestataria del servicio.

En ese sentido indicaron que "se solicita a las personas usuarias utilizar las reservas de agua en instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles".