El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"

La victoria de Gimnasia y la clasificación a los playoffs trajeron algo de alivio deportivo después de últimas semanas marcadas por la violencia institucional que sacudió al club. Y entre los protagonistas involuntarios del caos de la escandalosa asamblea, uno de ellos decidió convertir el golpe en ironía.

Se trata de Rolando "Rolo" Suárez, dirigente a cargo de El Bosquecito como vocal titular (Secretario de Educación), quien se convirtió en viral luego de recibir un sillazo por la espalda en medio de los incidentes el pasado 30 de octubre. La imagen recorrió el país y simbolizó el clima de descontrol que atravesó la institución.

No fue el único agredido. El propio presidente, Mariano Cowen, también estuvo en la línea de fuego: le arrojaron un micrófono directo a la cabeza. Lo esquivó por centímetros, pero el impacto terminó dándole en el hombro, y debieron aplicarle hielo para bajarle la inflamación.

Suárez reapareció de la manera menos pensada: con ironía y por WhatsApp. Luego de la victoria tripera y el pase a los playoffs, publicó un estado que rápidamente se replicó entre los hinchas: “Que vengan las sillas”, escribió, en alusión directa al ataque que sufrió durante la asamblea.