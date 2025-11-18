Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $10.000.000, que sale o sale: los números de este martes

Deportes |La violenta Asamblea marcó un antes y después

El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"

El irónico mensaje desde la CD de Gimnasia tras clasificar: "Que vengan los sillazos"
18 de Noviembre de 2025 | 09:46

Escuchar esta nota

La victoria de Gimnasia y la clasificación a los playoffs trajeron algo de alivio deportivo después de últimas semanas marcadas por la violencia institucional que sacudió al club. Y entre los protagonistas involuntarios del caos de la escandalosa asamblea, uno de ellos decidió convertir el golpe en ironía.

Se trata de Rolando "Rolo" Suárez, dirigente a cargo de El Bosquecito como vocal titular (Secretario de Educación), quien se convirtió en viral luego de recibir un sillazo por la espalda en medio de los incidentes el pasado 30 de octubre. La imagen recorrió el país y simbolizó el clima de descontrol que atravesó la institución.

No fue el único agredido. El propio presidente, Mariano Cowen, también estuvo en la línea de fuego: le arrojaron un micrófono directo a la cabeza. Lo esquivó por centímetros, pero el impacto terminó dándole en el hombro, y debieron aplicarle hielo para bajarle la inflamación.

Suárez reapareció de la manera menos pensada: con ironía y por WhatsApp. Luego de la victoria tripera y el pase a los playoffs, publicó un estado que rápidamente se replicó entre los hinchas: “Que vengan las sillas”, escribió, en alusión directa al ataque que sufrió durante la asamblea.

 

Tres al hilo: ¿cuándo fue la última vez que Gimnasia ganó tres partidos seguidos?

VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión
VIDEO.- El Lobo se metió entre los ocho con una goleada ante Platense: ahora, con Unión

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Platense

Zaniratto, el que revivió al equipo y a los hinchas

Gimnasia se dio el gusto: de pelear el descenso a meterse en los playoffs, el camino del Lobo
