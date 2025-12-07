Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
Un trágico episodio se dio en Punta Lara en la madrugada de este domingo en nuestra región, cuando un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió pese al rápido despliegue de un operativo de rescate.
El hecho ocurrió pasadas las 3 de la madrugada, en la zona de costas del balneario ensenadense. Testigos alertaron a las autoridades luego de ver a un hombre descender de una camioneta, estacionar a pocos metros del río y, sin mediar intervención de terceros, arrojarse al agua.
De inmediato se montó un operativo del que participaron bomberos, personal policial, rescatistas y agentes municipales, quienes trabajaron contrarreloj para ubicar y sacar al hombre del agua. Sin embargo, y pese al esfuerzo del equipo de rescate, la víctima falleció antes de poder ser trasladada hasta la costa.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el fallecido fue identificado como Diego Barboza. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y las primeras pericias descartaron, en principio, la participación de terceras personas.
El caso quedó bajo investigación del fiscal Juan Menucci, titular de la Fiscalía N°5 de La Plata. En la zona trabajó personal de Policía Científica, mientras que ahora se avanza en la localización de familiares de la víctima y se dispuso la realización de la autopsia, que permitirá precisar las circunstancias finales del hecho.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer por completo lo sucedido.
