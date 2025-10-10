Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |ACTO EN JUJUY

Provincias Unidas busca proyectarse a nivel nacional

10 de Octubre de 2025 | 02:32
Edición impresa

Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas se reunieron ayer en la provincia de Jujuy con el objetivo de fortalecer la construcción política de un “espacio federal” que se consolida como “alternativa de gobierno en todo el país”.

“Hay una Argentina distinta posible, que no es la del kirchnerismo, pero tampoco es la del Gobierno nacional, que se desentiende de la mayoría de los temas”, afirmó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante la cumbre jujeña.

Agregó que se trata de un “espacio de gente que trabaja para resolver los problemas de la gente, que no tenemos que hacer un festival de rock para sentirnos una estrella”, dijo en referencia a la presentación de Javier Milei en el Movistar Arena.

El anfitrión del encuentro fue el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien expresó su preocupación por la “desconexión” que existe entre el Gobierno y las necesidades de las provincias.

Por su parte, el cordoboés Martín Llaryora resaltó la búsqueda de “un modelo de país que genere producción y empleo” y remarcó que “el desarrollo en Argentina es desigual porque nunca se pensó más allá de Capital Federal”.

El chubutense Ignacio Torres, por su parte, indicó que “la verdadera movilidad ascendente se da con trabajo, no con asistencialismo”, mientras que el correntino Gustavo Valdés sostuvo que “Provincias Unidas es el único camino para construir un país federal, que logre consenso y progreso”.

Asimismo, el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, planteó que el frente “representa los intereses de los trabajadores y dialoga con todos los sectores productivos”.

 

 

