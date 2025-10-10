Provincias Unidas busca proyectarse a nivel nacional

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
Los gobernadores que integran el espacio Provincias Unidas se reunieron ayer en la provincia de Jujuy con el objetivo de fortalecer la construcción política de un “espacio federal” que se consolida como “alternativa de gobierno en todo el país”.
“Hay una Argentina distinta posible, que no es la del kirchnerismo, pero tampoco es la del Gobierno nacional, que se desentiende de la mayoría de los temas”, afirmó el mandatario de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante la cumbre jujeña.
Agregó que se trata de un “espacio de gente que trabaja para resolver los problemas de la gente, que no tenemos que hacer un festival de rock para sentirnos una estrella”, dijo en referencia a la presentación de Javier Milei en el Movistar Arena.
El anfitrión del encuentro fue el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien expresó su preocupación por la “desconexión” que existe entre el Gobierno y las necesidades de las provincias.
Por su parte, el cordoboés Martín Llaryora resaltó la búsqueda de “un modelo de país que genere producción y empleo” y remarcó que “el desarrollo en Argentina es desigual porque nunca se pensó más allá de Capital Federal”.
El chubutense Ignacio Torres, por su parte, indicó que “la verdadera movilidad ascendente se da con trabajo, no con asistencialismo”, mientras que el correntino Gustavo Valdés sostuvo que “Provincias Unidas es el único camino para construir un país federal, que logre consenso y progreso”.
Asimismo, el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, planteó que el frente “representa los intereses de los trabajadores y dialoga con todos los sectores productivos”.
