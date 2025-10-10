Puntería: pronostican el cuarto fin de semana seguido con lluvias

Allanaron la casa de Espert por su relación con Fred Machado
La Plata y sus alrededores enfrentarán un cuarto fin de semana consecutivo con inestabilidad climática por la llegada de un nuevo frente frío que provocará lluvias y tormentas sobre el centro del país. Este evento, potenciado por una ciclogénesis sobre el sur del Litoral, amenaza con golpear nuevamente a zonas de la Provincia que ya presentan excesos hídricos e inundaciones localizadas. El especialista de Meteored Argentina, Mauricio Norman Saldívar, advirtió que esta frecuencia semanal en la entrada de frentes fríos es característica del inicio de la temporada estival.
Antes de las precipitaciones, la persistencia del viento norte desde la víspera causará un marcado ascenso de temperaturas en gran parte del país. Este flujo de aire cálido y húmedo actuará como “combustible” para la activación de las lluvias. Mañana se espera calor, con máximas que oscilarán entre 30 y 38 °C en el centro y norte , pudiendo alcanzar hasta 40 °C de manera localizada en el norte argentino.
En la Región se espera nubosidad y una mínima de 14 y una máxima de 26 para hoy. Mañana seguirá subiendo, hasta 27 grados. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se espera el inicio de las lluvias. Así, bajará la temperatura a una máxima de 19 grados.
El sistema de precipitaciones se intensificará el domingo, extendiéndose por todo el este de Argentina. Los mayores acumulados se esperan en el oeste bonaerense, con valores de entre 50 y 100 mm, que podrían alcanzar 130 mm de forma puntual.
Para la zona de La Plata y el este bonaerense, el pronóstico de Meteored Argentina anticipa que el temporal llegará con menor intensidad, con acumulados de precipitación estimados entre 20 y 40 mm.
Esta situación suma complicaciones para el desarrollo normal de las actividades en las zonas afectadas por el exceso de agua. Los mapas de precipitación acumulada proyectan un panorama complejo para el oeste bonaerense
Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar entre el domingo a la noche y la madrugada del lunes.
