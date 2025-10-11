Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Mientras trabajaba

Le saquearon la casa a un joven policía de Los Hornos

Le saquearon la casa a un joven policía de Los Hornos
11 de Octubre de 2025 | 01:10
Un oficial de policía de 21 años, se fue temprano de su casa en Los Hornos en la mañana del viernes para ir a su trabajo en el ministerio de Seguridad bonaerense.

Fuentes ligadas a la investigación del caso consignaron que “luego que se retirara de su domicilio en calle 147 entre 69 y 70 para cumplir con su jornada laboral, regresó a su casa cerca de las 3 de la tarde”, donde se encontró con una escena que lo espantó e indignó por igual.

Al respecto, uno de los informantes hizo saber que el joven “observó que estaba abierta la puerta trasera que da al terreno de esa propiedad y que también los delincuentes habían violentado a una ventana. Dañaron a una silla y quisieron forzar la puerta de entrada”.

Sobre los faltantes constatados, detalló que “le robaron un televisor de 38 pulgadas, una cámara fotográfica, una máquina para cortar cabello, juegos de PlayStation, una notebook y el teclado de una computadora de escritorio”.

 

