Le saquearon la casa a un joven policía de Los Hornos

Un oficial de policía de 21 años, se fue temprano de su casa en Los Hornos en la mañana del viernes para ir a su trabajo en el ministerio de Seguridad bonaerense.
Fuentes ligadas a la investigación del caso consignaron que “luego que se retirara de su domicilio en calle 147 entre 69 y 70 para cumplir con su jornada laboral, regresó a su casa cerca de las 3 de la tarde”, donde se encontró con una escena que lo espantó e indignó por igual.
Al respecto, uno de los informantes hizo saber que el joven “observó que estaba abierta la puerta trasera que da al terreno de esa propiedad y que también los delincuentes habían violentado a una ventana. Dañaron a una silla y quisieron forzar la puerta de entrada”.
Sobre los faltantes constatados, detalló que “le robaron un televisor de 38 pulgadas, una cámara fotográfica, una máquina para cortar cabello, juegos de PlayStation, una notebook y el teclado de una computadora de escritorio”.
