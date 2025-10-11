Asesinaron a un modelo argentino en México

El modelo y cantante argentino Federico Dorcazberro, conocido en el ambiente artístico como Fede Dorcaz, fue asesinado a balazos en la ciudad de México. El joven de 29 años fue atacado mientras conducía una camioneta.

La víctima fue reconocida por los policías que llegaron tras los disparos debido a que portaba su DNI argentino. Para las autoridades mexicanas, se trataría de un caso de homicidio originado en un intento de robo. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el momento en que dos motocicletas, cada una con dos hombres con el rostro cubierto, interceptaron a Fede Dorcaz durante la noche del 9 de octubre. Según estos reportes, cuatro sicarios habrían participado en el atentado que terminó con la vida del artista argentino.

El modelo nacido en Mar del Plata se preparaba para debutar en el programa de la televisión mexicana Hoy, en el segmento de “Las estrellas bailan hoy”, en el que estaría junto a su novia, Mariana Avila. Trascendió que la víctima fue emboscada luego de dejar el lugar de entrenamiento para ese concurso de celebridades.