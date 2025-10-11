Golpearon a un nene para robarle la bici en Berisso

En estas épocas cuesta creer hasta qué punto puede llegar la bajeza moral de muchos delincuentes. En el contexto de un nivel de inseguridad extremo que impera en nuestra Región, lo que sucedió en un barrio de Berisso igualmente no deja de llamar al asombro.

Sucede que, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales de ese distrito, en la noche del viernes un ladrón adolescente apeló a la violencia -en plena calle- para robarle la bicicleta a un chiquito de 11 años, en avenida Montevideo y 32.

En tal sentido, un vocero del caso dio a conocer que, en los instantes previos a esa sustracción del rodado, el agresor “lo atacó al nene de atrás pegándole con lo que el chico dijo que era una rama de gran tamaño”.

Se indicó que el atraco se produjo poco antes de las 21 del viernes y que el menor intimidado, sumamente asustado, “se bajó de inmediato de su bicicleta, a la cual se subió el delincuente, que huyó enseguida hacia un pasillo del lugar”, citó el pesquisa. Y cerró: “el abuelo de este niño lo vio luego caminando en 168 entre 32 y 33, donde aún con miedo le contó todo”.