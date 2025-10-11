Golpearon a un nene para robarle la bici en Berisso

Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Boletas: el Gobierno apeló y ahora define la Cámara Nacional Electoral
Los abuelos siguen en la mira: más estafas con el enganche del ahorro
El Lobo recibe a Talleres y quiere ganar con dos objetivos en la mira: hora, formaciones y TV
Estudiantes quiere sumar de a tres ante Belgrano: hora, formaciones y TV
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La dueña de ChatGPT construirá un megacentro en la Patagonia: invertirá US$25.000 millones
El kirchnerismo llama a una marcha hasta el lugar de detención de Cristina
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
A Francos lo acusaron de cobrar una fortuna de YPF y salió a negarlo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
A 3 meses de las llamas, retiran los electrodomésticos de Aloise
Esqueletos que hablan: lo que un osario platense revela sobre el desgaste de la columna
Los desafíos cotidianos y la historia, en el Día del Martillero Público
Perdió parte de un dedo por un ataque de un pitbull en Los Hornos
En una causa por el teléfono fijo, una catarata de reclamos ante EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En estas épocas cuesta creer hasta qué punto puede llegar la bajeza moral de muchos delincuentes. En el contexto de un nivel de inseguridad extremo que impera en nuestra Región, lo que sucedió en un barrio de Berisso igualmente no deja de llamar al asombro.
Sucede que, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales de ese distrito, en la noche del viernes un ladrón adolescente apeló a la violencia -en plena calle- para robarle la bicicleta a un chiquito de 11 años, en avenida Montevideo y 32.
En tal sentido, un vocero del caso dio a conocer que, en los instantes previos a esa sustracción del rodado, el agresor “lo atacó al nene de atrás pegándole con lo que el chico dijo que era una rama de gran tamaño”.
Se indicó que el atraco se produjo poco antes de las 21 del viernes y que el menor intimidado, sumamente asustado, “se bajó de inmediato de su bicicleta, a la cual se subió el delincuente, que huyó enseguida hacia un pasillo del lugar”, citó el pesquisa. Y cerró: “el abuelo de este niño lo vio luego caminando en 168 entre 32 y 33, donde aún con miedo le contó todo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí