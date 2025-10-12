Javier Milei viaja a Estados Unidos: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca y se esperan anuncios

El presidente Javier Milei volverá a viajar mañana hacia Estados Unidos para, entre otras actividades, reencontrarse con su par norteamericano Donald Trump y dialogar sobre un posible respaldo financiero a nuestro país.

El mandatario argentino llegará, en un vuelo especial, a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23hs. (hora argentina); alrededor de la 01:50, ya en el comienzo del día martes, ingresará a la Blair House, la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente de Estados Unidos.

Para el mediodía, se espera que Milei concrete su visita a la Casa Blanca, donde saludará a Trump y se llevará a cabo la firma del libro de honor. Posteriormente, se realizará la reunión bilateral entre ambos mandatarios.

A las 12:45hs. se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense. Una hora después, finalizará el encuentro con la despedida formal a Milei, a cargo del mandatario anfitrión.

Por el momento, quedó en confirmarse la participación del jefe de Estado argentino, a las 17hs., en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre.

Posteriormente, Milei también estará presente en la firma del Libro de Visitas de la Blair House y se fotografiará con el personal de la Casa de Huéspedes, pero aún no fue confirmado el horario de esta actividad.

Su visita culminará a las 22hs. cuando tome el vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina. Se espera que el Presidente llegue a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 8.00hs.

El respaldo del Tesoro estadounidense antes de las elecciones: cuáles son las proyecciones del dólar

El anuncio del Tesoro de Estados Unidos generó un giro fuerte en el ánimo de los mercados locales, y abrió el debate acerca de si se extenderá hasta las elecciones una suerte de “paz cambiaria”. Para muchos economistas, el respaldo externo alivió tensiones inmediatas, pero quedan preguntas sobre su viabilidad más allá del 26 de octubre.

En los días previos, el Gobierno había oficializado el acuerdo con el Tesoro de estadounidense, que incluyó la compra de pesos por parte del organismo norteamericano, como parte de un mecanismo de apoyo al país. Este movimiento generó fuertes reacciones positivas: los bonos argentinos subieron hasta un 9 % y las acciones locales escalaron cerca del 27 % en Wall Street. Al mismo tiempo, el dólar perdió terreno frente a niveles previos en el mercado local.

¿qué dólar podría haber al cierre de 2025?

Las expectativas oficiales también se ajustan al nuevo escenario. Un reciente relevamiento del LatinFocus Consensus Forecast, que recaba opiniones de más de 50 bancos y consultoras, proyecta que el tipo de cambio oficial mayorista cerrará el año en $1.496, cifra que supera en $64 la estimación del mes anterior.

Esa proyección se encuentra dentro del techo de la banda cambiaria que el Gobierno acordó con el FMI: para diciembre, el límite superior previsto es de $1.526. Por otro lado, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa que el dólar oficial promedio podría ubicarse en $1.536 para fin de año, lo que representaría una leve presión hacia arriba respecto a los límites oficiales.

Este escenario sugiere que el mercado espera cierta volatilidad, incluso dentro del techo pactado por el Ejecutivo, lo que puede motivar intervenciones estratégicas adicionales.