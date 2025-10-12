Javier Milei viaja a Estados Unidos: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca y se esperan anuncios

Otro revés para el oficialismo: descartan la reimpresión de boletas y definirá la Cámara Nacional Electoral
Otro revés para el oficialismo: descartan la reimpresión de boletas y definirá la Cámara Nacional Electoral
Un patrullero perdió el control en plena persecución por el Centro y chocó contra una pickup
El respaldo del Tesoro estadounidense antes de las elecciones: cuáles son las proyecciones del dólar
En fotos | A puro color: así fue el desfile de clausura de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso
VIDEO. Así detuvieron al principal acusado del doble femicidio y secuestro en Córdoba
Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
La Toretto deberá presentarse en una audiencia clave en La Plata: la familia de la víctima convoca a acompañar
Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”
Tres menores robaron una moto de un edificio en La Plata y chocaron en la fuga: terminaron en el hospital
Israel reivindica una victoria frente a Hamás antes de la inminente liberación de los rehenes
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
Encontraron al niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela en Córdoba: detuvieron al padre
VIDEO. Vecinos enojados por la música a alto volumen cerca del Estadio Único
Misterio en el Aeropuerto de La Plata: apareció un auto en medio del campo y nadie sabe cómo llegó
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Traslados mascoteros: guía pet friendly para viajes en la Ciudad
Un automovilista perdió el control y se estrelló contra la rotonda de 520 y 31
La otra pasión: subirse a los rollers para recorrer la Ciudad de noche
Salió el sol, pero hay probabilidad de lluvias para la tarde: ¿cómo seguirá el tiempo?
VIDEO. “La quisieron matar”, denunció la mamá de la adolescente golpeada
Moria Casan, la hincha más famosa del nuevo equipo de la Liga Profesional
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei volverá a viajar mañana hacia Estados Unidos para, entre otras actividades, reencontrarse con su par norteamericano Donald Trump y dialogar sobre un posible respaldo financiero a nuestro país.
El mandatario argentino llegará, en un vuelo especial, a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23hs. (hora argentina); alrededor de la 01:50, ya en el comienzo del día martes, ingresará a la Blair House, la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente de Estados Unidos.
Para el mediodía, se espera que Milei concrete su visita a la Casa Blanca, donde saludará a Trump y se llevará a cabo la firma del libro de honor. Posteriormente, se realizará la reunión bilateral entre ambos mandatarios.
LEA TAMBIÉN
El respaldo del Tesoro estadounidense antes de las elecciones: cuáles son las proyecciones del dólar
A las 12:45hs. se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense. Una hora después, finalizará el encuentro con la despedida formal a Milei, a cargo del mandatario anfitrión.
Por el momento, quedó en confirmarse la participación del jefe de Estado argentino, a las 17hs., en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre.
Posteriormente, Milei también estará presente en la firma del Libro de Visitas de la Blair House y se fotografiará con el personal de la Casa de Huéspedes, pero aún no fue confirmado el horario de esta actividad.
Su visita culminará a las 22hs. cuando tome el vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina. Se espera que el Presidente llegue a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 8.00hs.
El anuncio del Tesoro de Estados Unidos generó un giro fuerte en el ánimo de los mercados locales, y abrió el debate acerca de si se extenderá hasta las elecciones una suerte de “paz cambiaria”. Para muchos economistas, el respaldo externo alivió tensiones inmediatas, pero quedan preguntas sobre su viabilidad más allá del 26 de octubre.
En los días previos, el Gobierno había oficializado el acuerdo con el Tesoro de estadounidense, que incluyó la compra de pesos por parte del organismo norteamericano, como parte de un mecanismo de apoyo al país. Este movimiento generó fuertes reacciones positivas: los bonos argentinos subieron hasta un 9 % y las acciones locales escalaron cerca del 27 % en Wall Street. Al mismo tiempo, el dólar perdió terreno frente a niveles previos en el mercado local.
Las expectativas oficiales también se ajustan al nuevo escenario. Un reciente relevamiento del LatinFocus Consensus Forecast, que recaba opiniones de más de 50 bancos y consultoras, proyecta que el tipo de cambio oficial mayorista cerrará el año en $1.496, cifra que supera en $64 la estimación del mes anterior.
Esa proyección se encuentra dentro del techo de la banda cambiaria que el Gobierno acordó con el FMI: para diciembre, el límite superior previsto es de $1.526. Por otro lado, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa que el dólar oficial promedio podría ubicarse en $1.536 para fin de año, lo que representaría una leve presión hacia arriba respecto a los límites oficiales.
Este escenario sugiere que el mercado espera cierta volatilidad, incluso dentro del techo pactado por el Ejecutivo, lo que puede motivar intervenciones estratégicas adicionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí