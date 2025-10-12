Festival de la Música Italiana: La Plata eligió la voz que representará al país en Roma

Milei viaja a Estados Unidos: será recibido por Trump en la Casa Blanca y se esperan anuncios
Milei viaja a Estados Unidos: será recibido por Trump en la Casa Blanca y se esperan anuncios
En una gala de nivel internacional, Agustina Ferreyra se consagró como ganadora de la octava edición del festival y viajará a Roma para representar al país ante el mundo
La ciudad de La Plata fue sede de la octava edición del Festival de la Música Italiana, que tuvo su jornada final este sábado en el Teatro Metro de la capital bonaerense y contó con la participación de artistas de todo el país.
Con un récord de 128 inscriptos de las distintas provincias argentinas, Agustina Ferreyra se convirtió en la ganadora de esta temporada y viajará a Italia en mayo de 2026, con todos los gastos pagos, para presentarse como artista central en el espectáculo “Italia Argentina Canta in Festival”. Además, se presentará en el Parlamento Italiano y encabezará distintas actividades culturales.
Ferreyra cerró la gala final con una emotiva presentación de “Grande amore”, la popular canción interpretada por el trío musical “il volo”.
El segundo lugar fue para Morella Reolón Oliva (Córdoba), quien cantó el clásico "Sempre", una canción lanzada en 1998 e interpretada por la cantante italiana Lisa. Finalmente, el podio lo completó Gabriela Cozzarini (Berazategui) con su versión de "Arriverà l'amore".
En esta edición, el jurado estuvo presidido por Odino Faccia, cantante, artista y tres veces candidato oficial al Premio Nobel de la Paz, reconocido internacionalmente por más de 20 años de trabajo en favor de la convivencia, la inclusión social y la equidad.
También integraron el tribunal de la final Giorgio Luna, director musical del Festival de la Música Italiana; y Maite Urbiztondo, ganadora en 2016.
Entre los éxitos que sonaron durante la noche platense se encontraron “Adaggio” (Albinoni), “L’Italiano” (Toto Cotugno), “Para que todos sean uno” (Papa Francisco), “Il mare calmo della sera” (Andrea Bocelli), “Invece no” (Laura Pausini), “Un amore cosí grande” (il volo), “Guarda che luna” (Milva), “Un buon inizio” (Laura Pausini), “Immagina” (Massimo Ranieri), “O sole mio” (Di Capúa y Mazzucchi), “Gira con me” (Josh Groban), “Fino a Domani” (Mina), “Arriverá l’amore” (Emma Marrone), “Sere nere” (Tiziano Ferro), “Sempre” (Lisa), “Paisaje” (Franco Simone) y “Grande amore” (il volo).
Este evento cultural, que se consolida como uno de los más importantes de la región, fue organizado por el Agencia Coordinación Territorial Italia – Argentina y ofreció una puesta en escena de nivel internacional inspirada en el Festival de la Canción de San Remo bajo el objetivo de mantener vivo el vínculo con la tradición musical ítalo-argentina.
Finalmente, el director General de la Agencia, Nicolás Moretti, concluyó: "En tiempos de crisis como el que estamos atravesando, la música se convierte en nuestro refugio y nos eleva el alma, llenándonos de alegría y esperanza. Quiero felicitar a todos los candidatos por su talento y esfuerzo, y agradecer a cada uno de los presentes por acompañarnos en esta celebración de la cultura y la pasión por la música italiana”.
