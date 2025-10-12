El incendio en una iglesia y la desaparición de un chofer: investigan el rol del presunto femicida de Córdoba

Pablo Laurta, empresario uruguayo, está detenido y es el principal sospechoso del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, madre de su hijo, y de su exsuegra, Mariel Zamudio. La investigación, que inicialmente se centró en este crimen y la sustracción de su hijo de cinco años, tomó un giro macabro: las autoridades ahora investigan si Laurta pudo haber cometido más crímenes en serie, vinculándolo a la desaparición de un chofer de aplicaciones y a un incendio fatal en una iglesia evangélica en Córdoba.

Los hechos de violencia en Córdoba ocurrieron el sábado 12 de octubre de 2025. Se escucharon disparos en la esquina de las calles San Pedro de Toyos y Chimu, donde la Policía encontró sin vida a Giardina, de 24 años, y a Zamudio. En la vivienda, se constató la ausencia del hijo, de 5 años, y las sospechas recayeron inmediatamente en su padre, Pablo Laurta.

Giardina había denunciado previamente a Laurta por violencia de género, señalando que él la manipulaba y obligaba a realizar actos en contra de su voluntad, como tener relaciones sexuales y viajar a Uruguay. Ella incluso poseía un botón antipánico que, lamentablemente, no habría llegado a accionar antes del ataque criminal. En sus redes sociales, Giardina había reflejado el miedo y la angustia que vivía por su expareja.

Tras el doble crimen y la sustracción del menor, Laurta fue hallado y detenido el domingo por la tarde en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El operativo fue desplegado conjuntamente entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos, interceptando al presunto femicida mientras esperaba un taxi para cruzar la frontera junto a su hijo y, según se sospecha, huir a Uruguay. El niño fue encontrado en buenas condiciones de salud. La Fiscalía de Violencia Familiar de Córdoba, a cargo de Gerardo Reyes, investiga el caso como un doble crimen seguido por la sustracción del menor.

Nexos con el Incendio de la Iglesia y la Desaparición del Chofer

Las autoridades no descartan que el expediente se expanda si avanza la hipótesis de que Laurta estaría detrás de todos los asesinatos en serie. Esto incluye dos tragedias adicionales ocurridas en los días previos e inmediatamente antes del doble femicidio.

Apenas seis cuadras separan la escena del doble femicidio del templo evangélico “Nuevo Amanecer con Jesús”, ubicado en el barrio Villa Serrana de la capital cordobesa. La iglesia se incendió el mismo sábado del doble femicidio, solo con una diferencia de horas. El fuego se inició cerca de las 15:30 en la zona de dormitorios.

A causa del incendio, murieron dos niñas uruguayas de 1 y 5 años de edad, y dos mujeres resultaron heridas por las quemaduras. Las víctimas formaban parte de una delegación religiosa que provenía de Canelones, Uruguay. Actualmente, se investiga si Pablo Laurta pudo haber provocado intencionalmente este incendio fatal.

Otro hecho que vincula a Laurta con crímenes graves es la desaparición de Martín Palacios, un conductor de aplicaciones de 49 años. Se corroboró que el 7 de octubre, Laurta solicitó un Uber para viajar desde Concordia, Entre Ríos, hacia Santa Fe. Martín Palacios tomó el viaje en su Toyota Corolla blanco. El costo del traslado, según relató la hermana del chofer, era de 1.500.000 pesos. Palacios fue visto por última vez a través de cámaras de seguridad al abandonar la terminal de Concordia.

Dos días después de la desaparición, el 9 de octubre, el Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba, cerca de la ruta de las Altas Cumbres. Hasta la fecha, no se sabe nada del paradero de Palacios.