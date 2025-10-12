Valente Pierani, afuera del Mundial Sub 20: se conoció el parte médico del futbolista de Estudiantes

En un vibrante partido de cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, Argentina se impuso por 2 a 0 a México y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo. El encuentro estuvo marcado por una lesión temprana del defensor de Estudiantes, Valente Pierani y por la destacada entrada de Juan Manuel Villalba de Gimnasia, que asistió de manera decisiva en el segundo gol.

Valente Pierani, zaguero que había sido titular en varios partidos del Sub-20, fue reemplazado a los 28 minutos del primer tiempo por una molestia ligamentaria en la rodilla que lo obligará a perderse el resto del torneo. En su lugar ingresó Juan Manuel Villalba, defensor surgido de Gimnasia, quien se acomodó rápido al partido y dejó su huella en la victoria.

Los estudios realizados confirmaron un esguince en una de sus rodillas. La baja del jugador de Estudiantes representa un golpe duro para el equipo, ya que venía siendo una de las piezas más firmes en la última línea. Así, se espera que Villalba ocupe su lugar en la zaga albiceleste, luego de la última presentación.

Villalba, protagonizó una jugada clave en el segundo gol de la Selección: con el balón controlado desde el fondo, gambeteó a dos rivales y, tras superar la marca de cuatro mexicanos, asistió a Mateo Silvetti con un pase al vacío que definió el triunfo.