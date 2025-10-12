Nueva derrota vergonzosa de River en el Monumental: cayó 1 a 0 con Sarmiento

River Plate cayó 1 a 0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

El único gol del encuentro fue convertido por Iván Morales a los 27 minutos del primer tiempo, tras aprovechar un rebote que dejó Franco Armani dentro del área chica. El arquero no pudo retener un remate de media distancia y el delantero definió de caño para marcar la ventaja.

El equipo dirigido por Marcelo "Muñeco" Gallardo presentó desde el inicio a Armani; Bustos, Martínez Quarta, Paulo Díaz y Casco; Galoppo, Acosta, Lencina e Ignacio Fernández; Colidio y Salas. Durante el segundo tiempo ingresaron varios futbolistas en busca del empate, pero el resultado no se modificó.

Sarmiento, bajo la conducción de Facundo Sava, alineó a Acosta; Vigo, Orihuela, Insaurralde y Godoy; Contrera, García, Villalba y Arismendi; Morales y Pratto. El conjunto visitante sostuvo el orden defensivo y aprovechó el error rival para obtener los tres puntos.

El árbitro del partido fue Sebastián Zunino, con Tomás Bottari a cargo del VAR.

Con esta derrota, River interrumpe una racha de local y suma su segundo traspié en el torneo.

Sarmiento, por su parte, logra una victoria significativa en su lucha por mejorar su posición en la tabla general.