Nueva derrota vergonzosa de River en el Monumental: cayó 1 a 0 con Sarmiento

La Toretto a los tribunales de La Plata: anunciaron una convocatoria en la previa de la audiencia clave
La Toretto a los tribunales de La Plata: anunciaron una convocatoria en la previa de la audiencia clave
La Cámara Nacional Electoral define la reimpresión de boletas en Provincia: los argumentos de la Justicia en La Plata
Martes sin clases en las escuelas de La Plata tras una medida de fuerza de los maestros
Gimnasia afronta una semana clave: complicado por el descenso y cuestionado en la previa del clásico
Tras el empate en Córdoba, Domínguez se enfoca en recuperar al equipo para recibir a Gimnasia
Milei viaja a Estados Unidos: será recibido por Trump en la Casa Blanca y se esperan anuncios
Un patrullero perdió el control en plena persecución por el Centro y chocó contra una pickup
El incendio en una iglesia y la desaparición de un chofer: investigan el rol del presunto femicida de Córdoba
Valente Pierani, afuera del Mundial Sub 20: se conoció el parte médico del futbolista de Estudiantes
Donald Trump partió a Medio Oriente por el alto el fuego en Gaza: "La guerra ha terminado"
En fotos | A puro color: así fue el desfile de clausura de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Otra vergonzosa derrota de River en el Monumental: ahora, con Sarmiento
El respaldo del Tesoro estadounidense antes de las elecciones: cuáles son las proyecciones del dólar
Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”
Tres menores robaron una moto de un edificio en La Plata y chocaron en la fuga: terminaron en el hospital
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
Encontraron al niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela en Córdoba: detuvieron al padre
La delegación de La Plata partió rumbo a Mar del Plata para disputar la final de los Juegos Bonaerenses
VIDEO. Vecinos enojados por la música a alto volumen cerca del Estadio Único
Misterio en el Aeropuerto de La Plata: apareció un auto en medio del campo y nadie sabe cómo llegó
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
Festival de la Música Italiana: La Plata eligió la voz que representará al país en Roma
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
River Plate cayó 1 a 0 ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
El único gol del encuentro fue convertido por Iván Morales a los 27 minutos del primer tiempo, tras aprovechar un rebote que dejó Franco Armani dentro del área chica. El arquero no pudo retener un remate de media distancia y el delantero definió de caño para marcar la ventaja.
El equipo dirigido por Marcelo "Muñeco" Gallardo presentó desde el inicio a Armani; Bustos, Martínez Quarta, Paulo Díaz y Casco; Galoppo, Acosta, Lencina e Ignacio Fernández; Colidio y Salas. Durante el segundo tiempo ingresaron varios futbolistas en busca del empate, pero el resultado no se modificó.
Sarmiento, bajo la conducción de Facundo Sava, alineó a Acosta; Vigo, Orihuela, Insaurralde y Godoy; Contrera, García, Villalba y Arismendi; Morales y Pratto. El conjunto visitante sostuvo el orden defensivo y aprovechó el error rival para obtener los tres puntos.
El árbitro del partido fue Sebastián Zunino, con Tomás Bottari a cargo del VAR.
Con esta derrota, River interrumpe una racha de local y suma su segundo traspié en el torneo.
LE PUEDE INTERESAR
Gimnasia afronta una semana clave: complicado por el descenso y cuestionado en la previa del clásico
Sarmiento, por su parte, logra una victoria significativa en su lucha por mejorar su posición en la tabla general.
Fotobaires
Fotobaires
Fotobaires
Fotobaires
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí