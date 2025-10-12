La Toretto a los tribunales de La Plata: anunciaron una convocatoria en la previa de la audiencia clave
La Toretto a los tribunales de La Plata: anunciaron una convocatoria en la previa de la audiencia clave
La Cámara Nacional Electoral define la reimpresión de boletas en Provincia: los argumentos de la Justicia en La Plata
Martes sin clases en las escuelas de La Plata tras una medida de fuerza de los maestros
Gimnasia afronta una semana clave: complicado por el descenso y cuestionado en la previa del clásico
Tras el empate en Córdoba, Domínguez se enfoca en recuperar al equipo para recibir a Gimnasia
Milei viaja a Estados Unidos: será recibido por Trump en la Casa Blanca y se esperan anuncios
Un patrullero perdió el control en plena persecución por el Centro y chocó contra una pickup
El incendio en una iglesia y la desaparición de un chofer: investigan el rol del presunto femicida de Córdoba
Valente Pierani, afuera del Mundial Sub 20: se conoció el parte médico del futbolista de Estudiantes
En fotos | A puro color: así fue el desfile de clausura de la Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso
La “asociación estratégica” con China deja a la Argentina en una nueva forma de dependencia
Tragedia en la zona oeste de La Plata: ¿quién era el motociclista que murió tras chocar con un auto en Ruta 36?
Otra vergonzosa derrota de River en el Monumental: ahora, con Sarmiento
El respaldo del Tesoro estadounidense antes de las elecciones: cuáles son las proyecciones del dólar
Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”
Tres menores robaron una moto de un edificio en La Plata y chocaron en la fuga: terminaron en el hospital
Israel reivindica una victoria frente a Hamás antes de la inminente liberación de los rehenes
Ocurrencias: los que fueron llegando y los que se están yendo
Encontraron al niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela en Córdoba: detuvieron al padre
La delegación de La Plata partió rumbo a Mar del Plata para disputar la final de los Juegos Bonaerenses
VIDEO. Vecinos enojados por la música a alto volumen cerca del Estadio Único
Misterio en el Aeropuerto de La Plata: apareció un auto en medio del campo y nadie sabe cómo llegó
Los libertarios, el recuerdo de 2009 y una interna peronista contenida para no generar olas
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
Del rescate de EE UU al ascenso de Santilli: cómo Milei intenta sostener la economía y enderezar la campaña
Festival de la Música Italiana: La Plata eligió la voz que representará al país en Roma
La comuna platense que marcó una era e iluminó el rock nacional
La agenda deportiva del domingo activa su modo más futbolero: partidos, horarios y TV
Los mensajeros, la selva que llama y el Curupira que camina al revés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras el empate en el final del partido ante Belgrano, Estudiantes se enfoca en lo que será el clásico del próximo domingo ante Gimnasia en UNO. Tras emprender la vuelta a La Plata en las primeras horas de esta jornada, el plantel encabezado por Eduardo Domínguez tiene por delante una semana de trabajo en el Country de City Bell para llegar de la mejor forma al cruce ante el Lobo.
Los futbolistas volverán a las prácticas el martes bajo las órdenes de Domínguez, quien deberá analizar la situación de cada jugador y su estado físico tras el último compromiso y los próximos desafíos que son claves para la clasificación a las copas del próximo año.
Cabe recordar que en el plantel, el entrenador sabe que el domingo no podrá contar con varios de los jugadores que solían ser de la partida. Entre estos casos se encuentran Leandro González Pírez, Gastón Benedetti, Joaquín Tobio Burgos y el más reciente Lucas Alario. Mientras que el marcador de punta derecho, Eric Meza quien padece una sobrecarga muscular en el muslo derecho, se encuentra en observación.
Por ello, la idea del cuerpo técnico no es contar con la mayor cantidad de futbolistas posible, pero sin arriesgar a nadie para no tener problemas a futuro, al considerar los encuentros del calendario (Gimnasia, Boca, Tigre y Argentinos Juniors). Aunque ninguno se quiere perder el partido del domingo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí