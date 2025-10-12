Tras el empate en Córdoba, Domínguez se enfoca en recuperar al equipo para recibir a Gimnasia

Tras el empate en el final del partido ante Belgrano, Estudiantes se enfoca en lo que será el clásico del próximo domingo ante Gimnasia en UNO. Tras emprender la vuelta a La Plata en las primeras horas de esta jornada, el plantel encabezado por Eduardo Domínguez tiene por delante una semana de trabajo en el Country de City Bell para llegar de la mejor forma al cruce ante el Lobo.

Los futbolistas volverán a las prácticas el martes bajo las órdenes de Domínguez, quien deberá analizar la situación de cada jugador y su estado físico tras el último compromiso y los próximos desafíos que son claves para la clasificación a las copas del próximo año.

Cabe recordar que en el plantel, el entrenador sabe que el domingo no podrá contar con varios de los jugadores que solían ser de la partida. Entre estos casos se encuentran Leandro González Pírez, Gastón Benedetti, Joaquín Tobio Burgos y el más reciente Lucas Alario. Mientras que el marcador de punta derecho, Eric Meza quien padece una sobrecarga muscular en el muslo derecho, se encuentra en observación.

Por ello, la idea del cuerpo técnico no es contar con la mayor cantidad de futbolistas posible, pero sin arriesgar a nadie para no tener problemas a futuro, al considerar los encuentros del calendario (Gimnasia, Boca, Tigre y Argentinos Juniors). Aunque ninguno se quiere perder el partido del domingo.