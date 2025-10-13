Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Reuniones hoy con autoridades árabes

Trump viajó a Medio Oriente: “La guerra terminó en Gaza”

Trump viajó a Medio Oriente: “La guerra terminó en Gaza”

En Israel, a Donald le espera un gran recibimiento / AP

13 de Octubre de 2025 | 01:44
Edición impresa

A Bordo del Air Force One que lo llevaba anoche a Israel y Egipto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la guerra en Gaza “terminó”.

“¿Lo entienden?”, le dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás había terminado.

Trump viajó a Medio Oriente para celebrar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, y para instar a sus aliados en Oriente Medio a aprovechar la oportunidad de construir una paz duradera en la volátil región.

Es un momento frágil, ya que Israel y Hamás están aún en las primeras etapas de implementación de la primera fase del acuerdo de Trump, diseñado para poner fin de manera permanente a la guerra desatada por el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel por milicianos liderados por Hamás.

Trump cree que hay una ventana estrecha para remodelar Oriente Medio y restablecer las relaciones, que han sido tensas durante mucho tiempo, entre Israel y sus vecinos árabes.

Es un impulso, dice el presidente republicano, que ha sido facilitado por el apoyo de su gobierno a la campaña israelí para destruir a aliados de Irán como Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano.

LE PUEDE INTERESAR

Tiroteo y muertes en un bar de Carolina del Sur

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Para Netanyahu, “la lucha no ha terminado”

Interés árabe

La Casa Blanca dice que el proceso también avanza porque los estados árabes y musulmanes están demostrando un nuevo interés en resolver el conflicto israelí-palestino más amplio, que lleva décadas en marcha, y, en algunos casos, profundizando las relaciones con Estados Unidos.

“Creo que van a tener un éxito tremendo y Gaza va a ser reconstruida”, dijo Trump el viernes. “Y hay algunos países muy ricos, como saben, por allí. Tomaría una pequeña fracción de su riqueza hacer eso. Y creo que quieren hacerlo”. Las tropas israelíes terminaron el viernes de retirarse de partes de Gaza, lo que desencadenó una cuenta regresiva de 72 horas bajo el acuerdo para que Hamás libere a los rehenes israelíes, potencialmente mientras Trump está en el terreno allí. Dijo que esperaba que su regreso se completara hoy o mañana.

Trump dijo que primero visitará Israel, donde se reunirá con las familias de los rehenes y se dirigirá al parlamento de Israel, el Knéset, un honor que se extendió por última vez al presidente George W. Bush durante una visita en 2008. El vicepresidente JD Vance dijo que Trump también probablemente se reuniría con los rehenes recién liberados.

Luego, Trump viajará a Egipto, donde él y el presidente egipcio, Abdul Fatá el Sisi, liderarán una cumbre en Sharm el Sheij con líderes de más de 20 países para discutir la paz en Gaza y Oriente Medio en general.

Nueva advertencia a Rusia por Ucrania

Por otra parte, en su contacto con los periodistas, Trump advirtió a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra, dejando entrever que podría estar dispuesto a aumentar la presión sobre el gobierno de Vladímir Putin utilizando un sistema armamentístico clave. “El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso”, agregó.

Sus comentarios se produjeron después de que sostuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en la que Trump mencionó la posibilidad misilística.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia pagó sus severas limitaciones con una dura derrota ante Talleres 2 a 1 justo antes del clásico

En el último suspiro de la noche Estudiantes llegó al empate y terminó 1 a 1 ante Belgrano en Córdoba

Madrugada violenta en La Plata: más videos de las peleas con patadas en el piso en plena avenida 7

Alquileres en la Costa: entre la crisis y las elecciones

La hija platense de un exdiputado exige un avión sanitario para repatriar a su padre internado en República Dominicana

Música, teatro, cine y más en este finde largo en La Plata
+ Leidas

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
Últimas noticias de El Mundo

Israel-Hamas: el esperado regreso de los rehenes

Tiroteo y muertes en un bar de Carolina del Sur

Tensión en Ecuador: protestas índigenas y choques con la policía

Donald Trump partió a Medio Oriente por el alto el fuego en Gaza: "La guerra ha terminado"
Información General
Aprender con IA: cómo aprovecharla para ayudar a los chicos con la tarea escolar
Volvieron las colas para cruzar a Chile durante el fin de semana largo
Los números de la suerte del lunes 13 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Kicillof cambió el feriado que puso Milei y reinstauró el de Cristina Kirchner
La Provincia lidera el uso de IA, según el primer informe de OpenAI sobre el país
Policiales
VIDEO. Otro horror femicida: vivir con miedo hasta encontrar la muerte
El denunciante del escándalo de las fotomultas se quedó sin un rol clave
Se reavivó un pleito de vieja data y una fiesta terminó con 3 heridos
Los accidentes en 2025 provocaron 61 fallecidos
Ariel García Furfaro apeló su procesamiento por el fentanilo
Deportes
Especulaciones y urgencias clásicas
El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso
El peor momento de River: cuarta derrota
Lanús se llevó un premio demasiado grande
Instituto volvió a ganar de local y se prende

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla