Trump viajó a Medio Oriente: “La guerra terminó en Gaza”

A Bordo del Air Force One que lo llevaba anoche a Israel y Egipto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la guerra en Gaza “terminó”.

“¿Lo entienden?”, le dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás había terminado.

Trump viajó a Medio Oriente para celebrar el alto el fuego y el acuerdo de rehenes negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, y para instar a sus aliados en Oriente Medio a aprovechar la oportunidad de construir una paz duradera en la volátil región.

Es un momento frágil, ya que Israel y Hamás están aún en las primeras etapas de implementación de la primera fase del acuerdo de Trump, diseñado para poner fin de manera permanente a la guerra desatada por el ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel por milicianos liderados por Hamás.

Trump cree que hay una ventana estrecha para remodelar Oriente Medio y restablecer las relaciones, que han sido tensas durante mucho tiempo, entre Israel y sus vecinos árabes.

Es un impulso, dice el presidente republicano, que ha sido facilitado por el apoyo de su gobierno a la campaña israelí para destruir a aliados de Irán como Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano.

Interés árabe

La Casa Blanca dice que el proceso también avanza porque los estados árabes y musulmanes están demostrando un nuevo interés en resolver el conflicto israelí-palestino más amplio, que lleva décadas en marcha, y, en algunos casos, profundizando las relaciones con Estados Unidos.

“Creo que van a tener un éxito tremendo y Gaza va a ser reconstruida”, dijo Trump el viernes. “Y hay algunos países muy ricos, como saben, por allí. Tomaría una pequeña fracción de su riqueza hacer eso. Y creo que quieren hacerlo”. Las tropas israelíes terminaron el viernes de retirarse de partes de Gaza, lo que desencadenó una cuenta regresiva de 72 horas bajo el acuerdo para que Hamás libere a los rehenes israelíes, potencialmente mientras Trump está en el terreno allí. Dijo que esperaba que su regreso se completara hoy o mañana.

Trump dijo que primero visitará Israel, donde se reunirá con las familias de los rehenes y se dirigirá al parlamento de Israel, el Knéset, un honor que se extendió por última vez al presidente George W. Bush durante una visita en 2008. El vicepresidente JD Vance dijo que Trump también probablemente se reuniría con los rehenes recién liberados.

Luego, Trump viajará a Egipto, donde él y el presidente egipcio, Abdul Fatá el Sisi, liderarán una cumbre en Sharm el Sheij con líderes de más de 20 países para discutir la paz en Gaza y Oriente Medio en general.

Nueva advertencia a Rusia por Ucrania

Por otra parte, en su contacto con los periodistas, Trump advirtió a Rusia que podría enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania si Moscú no resuelve pronto su guerra, dejando entrever que podría estar dispuesto a aumentar la presión sobre el gobierno de Vladímir Putin utilizando un sistema armamentístico clave. “El Tomahawk es un arma increíble, muy ofensiva. Y, honestamente, Rusia no necesita eso”, agregó.

Sus comentarios se produjeron después de que sostuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en la que Trump mencionó la posibilidad misilística.