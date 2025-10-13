Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Marcó su segundo gol con la camiseta albirroja

Rodríguez: “Merecimos más que un empate”

En dialogó con EL DIA, el defensor de Estudiantes analizó la igualdad ante Belgrano y sostuvo que “El equipo se encuentra bien”

Rodríguez: “Merecimos más que un empate”

Lucas Finochio

13 de Octubre de 2025 | 02:18
Edición impresa

Enviado especial a Córdoba

“Merecimos más”, fue la respuesta contundente de Facundo Rodríguez, tras la igualdad ante Belgrano en barrio Alberdi de Córdoba. En ese sentido, luego del empate el marcador central, autor de la agónica paridad en diálogo con este medio habló de como se encuentra el equipo y comenzó a palpitar el clásico del domingo.

El marcador central tuvo un partido seis puntos con algunos errores, pero a su vez con precisiones en algunas ocasiones, más que nada en despejes. Aunque su nota se potenció con el gol de la igualdad en el epílogo del partido, pese a que algunos se lo dieron a Compagnucci en contra.

De esta forma, luego del partido, el oriundo de la localidad de San Martín dejó su análisis de lo ocurrido en el Estadio Julio César Villagra: “Hicimos un muy buen primer tiempo. Ellos no ejecutaron al arco, no recuerdo alguna llegada clara de Belgrano. No tuvieron chances, pero se encontraron con ese gol, que a pesar de todo fue muy lindo”, en donde además también sostuvo que el rival no logró ponerlos incomodos durante ningún tramo del partido en la ventosa noche mediterránea. Aunque destacó el gol de Uvita Fernández.

Además, también añadió: “Con el envión anímico sacamos un empate que nos deja con sabor a poco”, haciendo referencia a los minutos luego de que el Pirata se ponga arriba en el marcador.

Por su parte, Estudiantes no ha tenido buenas actuaciones en el Torneo Clausura jugando fuera del Estadio UNO, ya que de las cinco salidas de la Ciudad de La Plata obtuvo tan solo una victoria, que justamente fue ante Racing en el Cilindro de Avellaneda 1-0 con el gol de Guido Carrillo. En este sentido, el marcador central comentó: “Nosotros salimos a todas las canchas a ganar, y se vio reflejado eso. Lamentablemente el fútbol argentino es muy ajustado, parejo, en donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso está plasmado en la tabla”. Asimismo sumó: “En casa nos hacemos fuertes y eso es muy bueno. Venir a la provincia no es fácil. Pero son partidos, jugadas. No hay un fundamento claro sobre eso”.

“No tuvieron chances, pero se encontraron con ese gol, que a pesar de todo fue muy lindo”

Facundo Rodríguez, en diálogo con este medio

A su vez, también se refirió a los puntos que viene dejando por el camino, y las tres igualdades seguidas, desde el agónico empate con Newell’s, pasando por el escandaloso partido con Barracas, hasta el del domingo. Algo que tienen en común, es que las tres veces tuvo la chance de liderar la Zona A con una victoria. Siguiendo esta línea el defensor sostuvo: “El fútbol es así, por eso si ganabas estaban primero y si empatabas segundo. Es una liga muy pareja, peleada”.

Por otro lado, también habló sobre como está el equipo pensando en el partido del próximo domingo cuando reciba por la tarde a Gimnasia en UNO: “Estamos bien, estamos en carrera”. A la vez, le sumó valor a la igualdad, puntualizando mucho en lo mental y anímico, a sabiendas de las condiciones con las que llega Estudiantes al clásico: “Este empate sirve mucho. Lógicamente vamos a salir a ganar para quedar punteros en casa. Pero a la vez es valioso en lo anímico”.

Con el tanto ante Belgrano, Facundo Rodríguez llegó a su segundo gol con la camiseta estudiantil en 47 apariciones. El anterior se lo marcó a Instituto el año pasado.

 

Sin clases mañana por un paro de los docentes

Otro revés para LLA: por la reimpresión de las boletas

Un economista aseguró que Milei prepara una nueva convertibilidad

El Lobo entre un técnico contra las cuerdas y la amenaza del descenso

Eduardo Domínguez se fue enojado y lo hizo saber a la prensa

El peor momento de River: cuarta derrota

Dragones Rosas: mujeres que reman contra la adversidad

Las condiciones de EE UU para un salvataje inusual
