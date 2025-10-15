¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis

Maxi López está atravesando una nueva etapa en su vida al aceptar formar parte de “MasterChef Celebrity”, el reality que conduce su ex, Wanda Nara, y que comenzó a emitirse esta semana por Telefe. Sin embargo, a pesar de la emoción por este nuevo desafío, las cosas no estarían del todo bien en el entorno familiar del exfutbolista, especialmente con su pareja, Daniela Christiansson.

La modelo está a la espera de su segundo hijo con López (ya son papas de Elle) y ayer hizo un furioso descargo en las redes que muchos tomaron como una “directa” para Maxi. “Qué día… Con 7 meses de embarazo, vino un pintor a arreglar la chimenea y el spray de la pintura explotó. Súper tóxico. Con mi nena, mi perrita y yo embarazada… un susto. Hicimos todo para ventilar bien y por suerte está todo ok”, compartió en una historia de Instagram sobre la estresante situación.

Por último, Daniela acotó: “Estoy agotada… La panza tirante, dolor de espalda, piernas pesadas, los pechos sensibles. Lo típico de los 7 meses, todo junto en un mismo día”, se quejó en lo que muchos interpretaron como un “palito” para su pareja.

Maxi López realizó un viaje inesperado

Luego de que este mensaje se viralizara, se conoció que Maxi López partió de imprevisto a Londres, lugar en donde vive con Christiansson. “Después de este posteo, hoy mismo, Maxi López está viajando a reencontrarse con su pareja”, reveló Adrián Pallares sobre el inesperado movimiento del exdeportista.

“Una semana va a estar allá”, agregó el conductor de “Intrusos” al tiempo que aclaró: “Evidentemente, tienen grabado lo suficiente adelantado”, en referencia al programa culinario del que participa. De hecho, la situación causó confusión, ya que desde “MasterChef” contaban con la presencia de López para entrevistas pautadas.