El PJ y dos actos separados por el 17 de octubre

El 17 de Octubre, una fecha central en la liturgia peronista, mostrará de alguna forma la división interna que cruza el partido. El kirchnerismo duro está embarcado en la organización de una movilización para pedir la libertad de Cristina Kirchner. Del otro lado, Axel Kicillof tiene previsto encabezar un acto en la histórica Quinta de San Vicente.
Si bien la idea es no agitar las aguas a menos de dos semanas de las elecciones del domingo 26, las dos actividades en paralelo se concretarán.
Acaso como para no profundizar la grieta, trascendió que un sector del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador participará de la movilización porteña que terminará frente al departamento donde está detenida la ex presidenta. La duda, por ahora sin develar, es si el propio Kicillof será de la partida.
La Cámpora y los sectores alineados con Cristina vienen trabajando desde hace tiempo en la organización de una marcha federal que termine en el domicilio de San José 1111.
En tres estaciones de trenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Retiro, Once y Constitución) se congregarán los diferentes sectores del peronismo para luego marchar y confluir alrededor de las 17 en el domicilio mencionado. La idea es que las columnas circulen para que todos puedan pasar por el lugar y que la ex presidenta salga a saludar.
En tanto, el acto en San Vicente será a las 11 de la mañana, con asistencia de intendentes. Va a sector un acto sin gran movilización y presidido por Kicillof.
Si bien fueron invitados sectores ultra K, no estaba confirmada la presencia de referentes de esos espacios.
En ese marco, tanto Cristina como Kicillof se mostraron activos ayer. La ex presidenta lanzó una chicana sobre la advertencia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de que si el gobierno de Javier Milei “no gana las elecciones” legislativas del 26 de octubre, la administración republicana “no será generosa” con Argentina, e ironizó con que los argentinos “ya saben lo que hay que hacer”.
Kicillof, en tanto, volvió a apunta contra Milei. “La Argentina está gobernada por una fuerza política que no sólo paralizó 1.000 obras públicas en la provincia, sino que además nos quitó ilegalmente muchos recursos que nos corresponden”, dijo.
