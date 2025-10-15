La oposición quiere a los ministros en el Congreso

Casi sin esperanzas de los funcionarios libertarios asistan al Congreso, un sector de la oposición convocó para hoy a una doble sesión en la Cámara de Diputados, con la intención de interpelar a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Salud, y Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el caso de Caputo, el reclamo es para que brinde detalles sobre el rescate financiero que prometió el Tesoro de Estados Unidos. Mientras los opositores pretenden exigirle a Lugones y Karina Milei que den explicaciones sobre los audios en los que el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, refiere una supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos por parte del Estado.

Para habilitar cada una de estas dos sesiones, a la que los libertarios pegarían el faltazo, la oposición tiene que reunir quórum de 129 diputados en el pleno del cuerpo legislativo, un número que tanto propios como ajenos ponían seriamente en duda.