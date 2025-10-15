Milei firmó el decreto para extraditar a Machado

El presidente, Javier Milei, firmó finalmente el decreto que concede la extradición a Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, investigado y detenido en Argentina por supuestos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmara el traslado de Machado a los Estados Unidos para ser juzgado por un tribunal de Texas, el mandatario avanzó con la firma del decreto que autoriza ese trámite. Lo hizo antes de viajar a Washington, donde ayer mantuvo una cumbre con su par estadounidense, Donald Trump.

El caso Machado recobró notoriedad en las últimas semanas con la denuncia (e imputación) contra José Luis Espert, el libertario que habría recibido una transferencia de 200 mil dólares del empresario por un supuesto trabajo de asesoría en 2019.

El escándalo creció a tal punto que Espert se vio obligado a renunciar a su candidatura como primer diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. A la par que también se bajó de la presidencia de la comisión de Presupuesto y se licenció en la Cámara Baja.