Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

La Ciudad |En reclamo de la mejora de salarios y presupuesto educativo

El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades

El paro nacional complicó las clases en colegios y facultades
15 de Octubre de 2025 | 03:42
Edición impresa

El paro docente nacional impactó fuerte en La Plata, con actividad casi nula en muchas escuelas públicas y facultades de la UNLP. La medida, inicialmente convocada por Ctera en reclamo de paritarias nacionales, recuperación del adicional Fonid y mayor presupuesto educativo, sumó la adhesión de los universitarios de Conadu y el Frente Unificado de gremios docentes bonaerenses (Suteba, Feb, Sadop, Amet y Udocba) y Conadu Histórica.

En una recorrida de este diario se constató el alto impacto de la huelga, incluso con carteles de reclamo en frentes de establecimientos, como el Liceo Víctor Mercante. La mayoría de las escuelas estuvieron casi vacías. En las facultades, la adhesión fue variada.

El gremio docente universitario local Adulp detalló que se sumó al paro y movilización al Congreso en defensa de la educación pública y por paritarias libres, la restitución del FoNID, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y más presupuesto. El gremio no docente Atulp no adhirió, indicaron fuentes del ámbito universitario.

Los docentes marcan una pérdida del poder adquisitivo superior al 30% desde la asunción del actual gobierno.

La exigencia del Fonid, eliminado por el Gobierno Nacional, es clave, ya que impacta directamente en los ingresos de los docentes del nivel Inicial, Primario y Secundario. Los gremios universitarios reclaman por la aplicación de la nueva ley de financiamiento, que ajusta partidas según la inflación acumulada.

 

