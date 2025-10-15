Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Instagram controla más las cuentas de adolescentes

15 de Octubre de 2025 | 03:57
Meta anunció ayer que los adolescentes en Instagram sólo podrán ver contenido apto para menores por defecto y no podrán cambiar la configuración sin el permiso de sus padres.

Esto significa que los niños que usan cuentas específicas para adolescentes verán fotos y videos en Instagram similares a lo que verían en una película PG-13: sin sexo, drogas o acrobacias peligrosas, entre otros.

“Esto incluye ocultar o no recomendar publicaciones con lenguaje fuerte, ciertas acrobacias arriesgadas y contenido adicional que podría fomentar comportamientos potencialmente dañinos, como publicaciones que muestran parafernalia de marihuana”, dijo Meta en un blog ayer calificando la actualización como la más significativa desde que introdujo las cuentas para adolescentes el año pasado.

Cualquier menor de 18 años que se registre en Instagram es automáticamente colocado en cuentas restrictivas para adolescentes a menos que un padre o tutor les autorice la otra modalidad. Las cuentas para adolescentes son privadas por defecto, tienen restricciones de uso y ya filtran contenido más “sensible”, como aquellos que promueven procedimientos cosméticos.

La compañía también fijo que está trabajando para añadir una configuración aún más estricta que los padres pueden establecer para sus hijos.

Los cambios llegan mientras el gigante de las redes sociales enfrenta críticas implacables sobre daños a los niños. Mientras busca añadir salvaguardas para los usuarios más jóvenes, Meta ya ha prometido que no mostraría contenido inapropiado a los adolescentes, como publicaciones sobre autolesiones, trastornos alimentarios o suicidio.

Pero esto no siempre funciona, según un informe presentado recientemente.

Ese trabajo, por ejemplo, encontró que las cuentas de adolescentes creadas por investigadores recibieron recomendaciones de contenido sexual inapropiado para su edad, incluyendo “descripciones sexuales gráficas, el uso de caricaturas para describir actos sexuales denigrantes y breves muestras de desnudez”.

 

