La designación de Facundo Tello omo árbitro principal para el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que se jugará el domingo a las 15.00 en UNO no tuvo garndes objeciones en ninguno de los dos clubes. Los antecedentes lo sitúan como uno de los árbitros más confiables en un fútbol plagado de sospechas y con quejas habituales (y fundamentadas) de varios clubes. El bahiense ya dirigió este duelo dos veces con un triunfo para cada uno, en dos encuentros recientes y muy recordados por ambas parcialidades.

Facundo Raúl Tello Figueroa, de 43 años, estará acompañado por Pablo González y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que el Cuarto árbitro será Yamil Possi. En Ezeiza estará a cargo del VAR Hernán Mastrángelo asistido por Gastón Suárez.

Árbitro de AFA desde 2011, internacional desde 2019, ha dirigido en las principales competiciones sudamericanas, además de haber representado la país en Qatar 2022 y en el reciente Mundial de Clubes. Tello es un árbitro de reconocida personalidad que mantiene un buen nivel desde hace tiempo. Su nombre impone respeto y descomprime la previa, con los hinchas de Estudiantes aún furiosos por el arbitraje ante Barracas y con quejas del empate ante Belgrano. Los hinchas triperos, por su parte, tienen la sangre el el ojo con los fallos arbitrales desde el offside de córner ante Sarmiento en 2023.

El partido del domingo será su tercer derby platense. En 2023 dirigió cuando Gimnasia se impuso 2 a 1 (golesde Alan Lescano y Cristian Tarragona de penal) para poner fin a una racha de 13 años sin triunfos ante su clásico rival. Un año más tarde, en 2024, volvió a dirigir el clásico en el estadio Jorge Hirschi en la goleada de Estudiantes 4 a 1 con tantos de Santiago Ascacíbar, doblete de Guido Carrillo y el penal convertido por José Sosa al improvisado arquero Leonardo Morales.

En el historial global de ambos clubes con Facundo Tello le ha ido algo mejor a Estudiantes. Al Pincha lo dirigió 21 veces, con 9 victorias, 8 empates y 4 derrotas. El último antecedente fue en el Torneo Apertura, en la victoria 2 a 0 sobre Racing.

Por su parte, al Lobo también lo dirigió en 21 encuentros con 7 victorias, 5 empates y 9 caídas. El más reciente fue en el actual Torneo Clausura, en la derrota 2 a 1 ante Lanús en el Bosque.

En cuanto a Hernán Mastrángelo, de 44 años, estuvo encargado del VAR en dos partidos de Estudiantes, con una victoria y una derrota. A Gimnasia también lo dirigió desde la canina de Ezeiza en dos ocasiones, con una victoria y una igualdad. Hijo del exárbitro Carlos “Carozo” Mastrángelo, sus actuaciones son mucho más cuestionadas, tanto en el rol de juez principal como en esta función relativamente nueva a cargo del VAR.