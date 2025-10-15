Apoyo radical al candidato a diputado de la CC

El candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica, Juan Manuel López, se reunió con los intendentes radicales José Luis Salomón (Saladillo) y Ramón Capra (General Alvear) quienes le expresaron su respaldo de cara a las elecciones del domingo 26.

“Es una ventaja significativa estar respaldado por radicales que gestionan municipios de manera eficiente”, aseguró López.

Durante la visita por Saladillo, que incluyó recorridas por 25 de Mayo, Roque Pérez, Tapalqué y General Alvear, López estuvo acompañado por los candidatos a diputados nacionales Elsa Llenderrozas y Lisandro Hourcade.

“Ninguna otra lista, fuera del peronismo, puede ofrecer una alternativa que integre los valores del radicalismo y la Coalición Cívica”, destacó López y añadió: “Somos partidarios de construir desde el Congreso una visión de sensatez y equilibrio, con diálogo, pero también con límites claros”.