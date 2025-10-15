Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $4.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía |“Si pierde no seremos generosos”, dijo el mandatario norteamericano

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

El presidente de EE UU advirtió que la continuidad de la asistencia económica dependerá del desempeño del Gobierno en los comicios

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

Un pasaje del encuentro entre Milei y Trump junto a funcionarios / afp

15 de Octubre de 2025 | 03:02
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un apoyo enfático a Javier Milei durante un almuerzo en la Casa Blanca, aunque condicionó la continuidad del auxilio financiero norteamericano al resultado de las próximas elecciones legislativas argentinas.

“Estamos acá para darle apoyo para las elecciones. Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, aseguró el mandatario ante periodistas estadounidenses y argentinos, en una frase que rápidamente recorrió el mundo.

Tensión en los mercados

El comentario generó tensión en los mercados internacionales: los bonos y acciones argentinas registraron caídas ante la interpretación de que la ayuda de Washington —incluido el reciente swap de US$ 20.000 millones del Tesoro estadounidense— dependería del resultado electoral.

Más tarde, el vocero presidencial Manuel Adorni y el asesor Santiago Caputo intentaron aclarar el alcance de las palabras del líder republicano. Según explicaron, Trump “se refería a las elecciones presidenciales de 2027” y no a las legislativas de octubre. “Fue clarísimo: si en 2027 Argentina retrocede, Estados Unidos dejará de apoyarnos”, sostuvo Caputo.

Trump recibió a Milei con casi cuarenta minutos de demora, a la entrada de la Casa Blanca y bajo la guardia ceremonial de The Color Guard. “Encantado de que esté aquí”, saludó el republicano ante las cámaras, antes de soltar su declaración más resonante: “Estamos acá para darte apoyo para las próximas elecciones. Pero si pierde, no seremos generosos”.

Ambos mandatarios se saludaron con un apretón de manos y posaron brevemente para la foto protocolar. Luego pasaron al comedor principal para participar de un almuerzo de trabajo junto a sus equipos. El encuentro reemplazó la bilateral prevista en el Salón Oval, cancelada a último momento por razones no especificadas.

LE PUEDE INTERESAR

Habló Trump y se fue todo para abajo: bonos y acciones se hundieron

LE PUEDE INTERESAR

La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 22% en el año

Aun así, se tomaron una fotografía en la icónica oficina, la imagen que el presidente argentino tanto buscaba.

Por parte del gobierno argentino participaron el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y el embajador en Washington Alec Oxenford.

Del lado estadounidense acompañaron a Trump el vicepresidente JD Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de Gabinete Susie Wiles, el secretario de Defensa Pete Hegseth, y otros altos funcionarios del gabinete republicano.

“Milei debe ganar”

Durante el almuerzo, Trump volvió a insistir en que su administración “quiere ver una Argentina exitosa”, pero condicionó ese objetivo al liderazgo del actual presidente.

“Si Milei no gana, sé con quién va a competir, y es alguien de extrema izquierda, una filosofía que llevó al país a este problema. Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, afirmó el mandatario, sin precisar a quién se refería.

El republicano comparó la situación con la política interna de su país: “No voy a mandar un montón de dinero a Nueva York ni ser generoso con un comunista que tira el dinero por la ventana. Son billones de dólares”, señaló, en una analogía que buscó reforzar su argumento.

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzó la idea: “Estamos confiados en que el presidente y su coalición tendrán un buen resultado en las elecciones. Esta ayuda está sujeta a políticas económicas fuertes. Volver a las políticas socialistas sería retroceder”, explicó.

El encuentro se produjo una semana después de que Estados Unidos anunciara un swap por US$ 20.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central argentino y garantizar estabilidad cambiaria en la previa electoral. Fuentes oficiales confirmaron que la reunión incluyó temas económicos, pero también comerciales, energéticos y de seguridad internacional.

Uno de los puntos abordados fue la posibilidad de reducir o eliminar el arancel base del 10% que afecta a varios productos argentinos, así como los sobrecargos del 50% al acero y aluminio. “Nos falta muy poquito”, confió una fuente cercana a la negociación, que describió un “clima positivo” en las conversaciones bilaterales.

Otro tema sensible fue la presencia china en el Atlántico Sur. Trump advirtió: “Quisiera que no hicieran nada con China. Me disgustaría que establecieran acuerdos con sus Fuerzas Armadas”. Bessent, más cauto, aclaró que lo que preocupa a Washington “no es el swap chino, sino la instalación de bases militares”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Hells Angels en La Plata: qué se sabe de la llegada de la banda de motociclistas estadounidenses

VIDEO. Santi Maratea rompió el silencio y desafió a la Justicia de La Plata: "¿Protocolo de qué amigo?"

Estudiantes habilita el primer canje de entradas para el clásico en UNO: cuándo y a qué hora comienza

Trump: "Si Milei no gana las elecciones no seremos generosos con Argentina"

Guardia alta: designaron árbitros para el clásico de Estudiantes y Gimnasia

Gimnasia y un nuevo fracaso: Orfila, el reflejo de una dirigencia sin luces ni proyección

Murió el periodista Luis Pedro Toni, un histórico del mundo del espectáculo

Se volvió a disparar la tasa de plazos fijos: banco por banco, cuánto rinden los ahorros
+ Leidas

“Hells Angels”: misterio, alarma y una cita de motoqueros sin sede

Una goleada sin despeinarse en Miami

“Luján”, perro peregrino: siguió a una nena y lo adoptaron

Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo

La Región en alerta por la araña de los bananos

Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta

Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral

Domínguez evalúa algunas modificaciones
Últimas noticias de Política y Economía

Habló Trump y se fue todo para abajo: bonos y acciones se hundieron

La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 22% en el año

Para no ser pobre, una familia necesitó ganar por mes 1.176.852 pesos

Del entusiasmo al escepticismo: 1,1 millones de jóvenes podrán votar
Espectáculos
“Todo Vale”: el nuevo drama legal de Ryan Murphy que encabeza Kim Kardashian
¿Un palito para Maxi?: Daniela Christiansson estalló en crisis
Adiós a Luis Pedro Toni: el pionero del periodismo de espectáculos tenía 91 años
Taylor por partida doble: lanza película y docuserie sobre el “Eras Tour”
“Se lo pedí de mil maneras”: Wanda le implora a Icardi
Policiales
El plan criminal de Laurta: entrenó con un kayak para matar y fugar
La familia de Nora Dalmasso resiste a la prescripción
“Quedate tranqui, solo queremos plata”: brutal asalto en un local
Una vida compleja, cuatro veces en la cárcel y una muerte violenta
Otro fallo puso en foco la falta de seguridad bancaria ante las estafas
Información General
Desastres naturales: alertan por su impacto económico
Buscan bajar la polución de la industria naviera
Instagram controla más las cuentas de adolescentes
Los números de la suerte del miercoles 15 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Todos a las manos! Choferes de aplicación y taxistas a las piñas en Aeroparque
Deportes
Una goleada sin despeinarse en Miami
Mundial: seis selecciones lograron su clasificación
Zaniratto puso manos a la obra y busca los once para el clásico del domingo
Facundo Tello dirigirá su tercer clásico platense
Clásicos con técnicos interinos: No será la primera vez que suceda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla