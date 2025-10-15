“Si vuelve el populismo, EE UU dejará de apoyarnos”

Lo que dijo Trump, lo que escuchó Milei y lo que respondieron los mercados
Javier Milei se pronunció en redes sociales luego de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. En su publicación, el Presidente agradeció al mandatario estadounidense por el apoyo brindado y marcó una fuerte diferencia entre el modelo libertario y el peronismo, en un mensaje con tono electoral de cara a las legislativas de octubre.
“Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente sostuve que la República Argentina debía ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América. Hoy, cumpliendo el mandato que me dio el pueblo argentino, damos un paso más en ese camino: hacer Argentina grande otra vez (MAGA)”, escribió Milei.
El jefe de Estado remarcó la importancia del respaldo norteamericano. “El apoyo que Usted y su gran país nos han dado es de vital importancia para la continuidad del largo camino de transformaciones que emprendimos. Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará acompañándonos salvo que volvamos a abrazar el populismo”, señaló.
Milei advirtió que el acompañamiento internacional estará supeditado a la orientación política que adopte la Argentina. “La situación es clarísima: si el país se aleja de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos. En su defecto, nos seguirán acompañando”, sostuvo. Además, se mostró confiado en el futuro político del oficialismo: “Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Los argentinos no van a volver al pasado y vamos a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean un mal recuerdo”, concluyó.
Por su parte, Donald Trump también se refirió al encuentro a través de la red social Truth. “¡Hoy he tenido una reunión estupenda con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones de mitad de mandato, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina”, expresó.
El líder republicano agregó: “Javier Milei cuenta con mi apoyo total y absoluto: no los defraudará”, y repitió la consigna que identifica a ambos mandatarios: “¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!”.
Desde el gobierno argentino evitaron referirse directamente a las declaraciones de Trump que condicionan el apoyo económico al resultado de las elecciones legislativas. En la Casa Rosada explicaron que el líder norteamericano se refería “a la continuidad del proyecto político” y no a un condicionamiento formal del acuerdo financiero.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también respaldó el vínculo bilateral y aseguró que el acuerdo económico alcanzado con la Argentina “no exige la cancelación del swap con China”. “No vamos a ignorar a nuestros aliados; es mejor construir puentes económicos con ellos. Es una gran oportunidad para los argentinos”, afirmó el funcionario.
