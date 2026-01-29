“Se picó” fuerte entre Mercado Libre y Temu

Una disputa entre los gigantes del e-commerce Mercado Libre y Temu ya está en Defensa del Consumidor atravesada por denuncias antidumping y comercio desleal.

La tensión subió de tono cuando trascendió que las compras de argentinos al exterior subieron más de 270% el año pasado.

La razón: el desembarco a pura oferta por parte de los gigantes chinos Shein y Temu.

La gente los prefiere sobre todo por precio, pero también por variedad de ofertas.

Mercado Libre los acusa de estar rompiendo con el entramado pyme en la Argentina, clave en la provisión de productos hasta no hace mucho tiempo.

Mercado Libre presentó una denuncia en agosto de 2025 ante la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa de la empresa Temu. La denuncia está vinculada a mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas.

⁠La Secretaría hizo lugar a la denuncia, abrió la investigación contra Temu por las prácticas denunciadas y dispuso una medida cautelar para que la empresa china las suspenda.

Pese a esto, Temu presentó una acción judicial para intentar suspender la medida de la Secretaría de Comercio. ⁠Esta situación está vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones.