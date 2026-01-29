Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |POR COMPETENCIA DESLEAL

“Se picó” fuerte entre Mercado Libre y Temu

29 de Enero de 2026 | 02:05
Edición impresa

Una disputa entre los gigantes del e-commerce Mercado Libre y Temu ya está en Defensa del Consumidor atravesada por denuncias antidumping y comercio desleal.

La tensión subió de tono cuando trascendió que las compras de argentinos al exterior subieron más de 270% el año pasado.

La razón: el desembarco a pura oferta por parte de los gigantes chinos Shein y Temu.

La gente los prefiere sobre todo por precio, pero también por variedad de ofertas.

Mercado Libre los acusa de estar rompiendo con el entramado pyme en la Argentina, clave en la provisión de productos hasta no hace mucho tiempo.

Mercado Libre presentó una denuncia en agosto de 2025 ante la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa de la empresa Temu. La denuncia está vinculada a mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas.

LE PUEDE INTERESAR

La mesa política se reúne por los incendios

LE PUEDE INTERESAR

Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue

⁠La Secretaría hizo lugar a la denuncia, abrió la investigación contra Temu por las prácticas denunciadas y dispuso una medida cautelar para que la empresa china las suspenda.

Pese a esto, Temu presentó una acción judicial para intentar suspender la medida de la Secretaría de Comercio. ⁠Esta situación está vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

Ascacibar, el día después: Alayes dio detalles de la venta y una filial con su nombre tomó una drástica decisión

Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense

Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
+ Leidas

Estudiantes golpeó en los momentos justos y le ganó a Boca 2 a 1 en un partido caliente

Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca

VIDEO.- Gimnasia: una roja temprana le arruinó el partido

VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Fueron superiores, no hay nada que reprochar”

La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha

Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: sigue el reclamo impositivo

La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”

“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”

Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
Policiales
Jubilados, a merced del delito: otro golpe salvaje de madrugada en La Plata
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
Nuevo ataque en Villa Elisa atemoriza a vecinos
Violentaba el portón de un edificio, pero lo detuvieron
Llamas de varios metros en la zona del Aeroclub
Espectáculos
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Paris, Melania y más: los otros estrenos de la semana
La vuelta de las nominadas al Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
Chalamet, ¿sin Oscar por la polémica de su director?
Información General
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Preocupación por las deficiencias en bienestar animal en el Acuerdo UE–Mercosur
VIDEO.- La influencer que terminó internada tras suministrarse Ozempic: "Ojo con esto"
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Deportes
Le hizo precio: Estudiantes fue más que Boca
La pelota parada, otra vez el arma letal del Pincha
VIDEO.- La salida de Ascacibar: los hinchas hablaron
Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla