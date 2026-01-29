Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?

El momento del pasillo que le hizo Boca a Estudiantes / N. Braicovich

Finalmente los jugadores de Boca realizaron un pasillo a los jugadores de Estudiantes, por ser el campeón vigente del fútbol argentino, un tema que generó tanto revuelo en el torneo pasado, con denuncias, amenazas y hasta presentación en el TAS.

Los futbolistas xeneizes se pararon en dos hileras en el centro de la cancha para felicitar a sus pares del Pincha, que en diciembre pesado superaron a Racing en Santiago del Estero para consagrarse campeones del torneo Clausura.

Según se acostumbra en los últimos años siempre el rival homenajea a su rival cuando se juega el primer partido en la cancha del vigente campeón. Por supuesto que hubo cánticos y recordatorios para todos lados.

Es la tercera vez que al Pincha lo saludan sus rivales. Primero lo hizo Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina y ese mismo año (2024) Riestra lo repitió en UNO por el título de la Copa de la Liga.

VISITANTES EN VARELA

En tanto existen muchas chances que el próximo lunes en Florencio Varela la Liga Profesional acepte la presencia de hinchas visitantes de Estudiantes, en su partido contra Defensa y Justcia.

En el Pincha están enterados de la notificación pero esperan la aprobación de Aprevide, que recién hoy podría dar el visto bueno para que haya simpatizantes de Estudiantes. Todo hace indicar que esta vez tendrán luz verde.