Boca hizo pasillo y ¿hay visitantes en Varela?

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Poca higiene y tachos desbordados potencian la invasión de ratas
Otra vez, peligro por una cornisa y reclamos por falta de controles
Abusos en el Senado: piden prisión preventiva para los dos acusados
“Sirat”: la película más comentada llega a los cines antes del Oscar
Nació la hija de Cami Homs y el Príncipe Sosa: ¿Por qué su nombre causó polémica?
La disputa libertaria volvió a estallar en la “Derecha Fest”
“Mientras sea Presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”
Según ARCA, no existe el domicilio al que la AFA quiere trasladar su sede
El riesgo país sigue por debajo de los 500 puntos y bajó 15% en seis días
Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue
Los jóvenes y los mayores entre los castigados por la crisis de la vivienda
Quejas por fallas en el paso a nivel de Centenario y 502: demoras y peligro
Estudiantes y alquileres en la Ciudad: los consejos para no evitar estafas
“Ya está, ya cumplimos”: baja la persiana una zapatería del Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Finalmente los jugadores de Boca realizaron un pasillo a los jugadores de Estudiantes, por ser el campeón vigente del fútbol argentino, un tema que generó tanto revuelo en el torneo pasado, con denuncias, amenazas y hasta presentación en el TAS.
Los futbolistas xeneizes se pararon en dos hileras en el centro de la cancha para felicitar a sus pares del Pincha, que en diciembre pesado superaron a Racing en Santiago del Estero para consagrarse campeones del torneo Clausura.
Según se acostumbra en los últimos años siempre el rival homenajea a su rival cuando se juega el primer partido en la cancha del vigente campeón. Por supuesto que hubo cánticos y recordatorios para todos lados.
Es la tercera vez que al Pincha lo saludan sus rivales. Primero lo hizo Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina y ese mismo año (2024) Riestra lo repitió en UNO por el título de la Copa de la Liga.
En tanto existen muchas chances que el próximo lunes en Florencio Varela la Liga Profesional acepte la presencia de hinchas visitantes de Estudiantes, en su partido contra Defensa y Justcia.
En el Pincha están enterados de la notificación pero esperan la aprobación de Aprevide, que recién hoy podría dar el visto bueno para que haya simpatizantes de Estudiantes. Todo hace indicar que esta vez tendrán luz verde.
LE PUEDE INTERESAR
Iacovich volvió a la titularidad pero no mostró seguridad
LE PUEDE INTERESAR
Después del descuento, el árbitro cobró las más finitas para el Xeneize
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí