Sillazos en la Asamblea de Gimnasia: suspenden provisoriamente a socios involucrados en los incidentes

La Comisión Directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata resolvió aplicar suspensiones provisorias a tres socios identificados como protagonistas de los graves incidentes ocurridos durante la Asamblea Ordinaria del pasado 30 de octubre, que terminó con agresiones físicas, sillazos y un clima de extrema tensión.
Según expuso en la reunión el directivo Oscar González Arzac, el análisis de las cámaras de seguridad del club permitió identificar preliminarmente a tres socios como participantes directos de los hechos de violencia contra integrantes de la Comisión Directiva y otros asociados.
En función de la gravedad de lo sucedido y “en resguardo del orden, el decoro y el prestigio institucional”, la CD aprobó por unanimidad la propuesta de aplicarles la suspensión provisoria inmediata, facultad establecida en el Artículo 41 del Estatuto Social.
Además, se dejó asentado que:
* La suspensión se mantendrá hasta que la nueva Comisión Directiva, que asumirá en diciembre, designe a un Instructor sumariante encargado de llevar adelante el proceso disciplinario.
* El Instructor deberá realizar la investigación correspondiente y garantizar el derecho de defensa de los socios involucrados, tal como exige el Estatuto.
* Las conductas observadas se encuadran dentro de las faltas tipificadas en los Artículos 33° y 40°, que contemplan sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión.
La resolución también aclara que la medida alcanzará a todas las personas que sean identificadas como partícipes de las agresiones, una vez que avance el análisis completo del material fílmico.
