Impactante choque en La Loma: perdió el control, chocó contra un poste y está grave

Impactante choque en La Loma: perdió el control, chocó contra un poste y está grave
3 de Diciembre de 2025 | 18:59

Un grave accidente tuvo lugar esta tarde en el barrio de La Loma que dejó a un conductor peleando por su vida. Ocurrió en la intersección de diagonal 73 y 28, cuando perdió el control de su automóvil.

Un llamado al 911 alertó a personal del Comando de Patrullas sobre un choque en el cruce de las esquinas. Al llegar, constataron la escena: un hombre tendido en la vía pública “con poca respiración”. 

Según confirmaron fuentes policiales, el conductor se trasladaba en su Renault Megane Coupe cuando perdió el control y se estrelló contra un poste de luz. Se desconoce, por el momento, cómo resultó expulsado del vehículo y tendido en el suelo con pocos signos vitales. 

Se le realizaron maniobras de RCP por más de 30 minutos hasta que personal del SAME logró reanimarlo. Luego, fue trasladado de urgencia al Hospital de Gonnet donde se encuentra en estado reservado. La causa se caratuló “Lesiones por accidente” y se investiga cuáles fueron las razones del siniestro. 

 

