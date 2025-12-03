Santa Bárbara "C", el único ascenso femenino del hockey platense

A las chicas de Santa Bárbara "C" se les escapó el ascenso directo por muy poco. Ocuparon el tercer lugar de la Primera E1 a tres puntos de Los Matreros -se consagró campeón y pegó el salto de división, casualmente en Gonnet, al imponerse al conjunto tricolor 1 a 0- y a uno de Racing Club dentro del marco de la fase regular durante el torneo Metropolitano de dicha categoría.

Claro que le quedaba la posibilidad de ascender por medio el Repechaje D-E frente a Atlético Chascomús, que habría terminado en la duodécima colocación de la categoría superior. En ciencia cierta no sabía cómo podía reaccionar Santa Bárbara "C" por el hecho de habérsele escapado el ascenso, ya que además tenía la desventaja deportiva al ser el equipo de la división inferior.

El plantel se mantuvo concentrado y jugó el repechaje con el corazón y el alma. Solamente pasaron algo de zozobra en el partido de vuelta disputado en Chascomús, cuando el conjunto local se puso arriba en el marcador 3 a 1 con lo que de esta manera lograba el ascenso, ya que en el cotejo de ida, Santa "C" había ganado 2 a 0. Supieron asimilar el golpe con lo que el cruce terminó igualado 4 a 4.

Al finalizar el partido, Chascomús se tiñó de verde, negro y blanco con el ascenso de Santa Bárbara "C", un merecido logro porque lo buscaron durante todo el año haciendo un gran esfuerzo todo el grupo a la hora de entrenar, muchas veces en doble turno, sabiendo que hay gran cantidad de jugadoras que trabajan y estudian. Claro que esta no fue la única alegría, ya que el equipo tricolor también se alzó por segunda vez consecutiva con el torneo de Intermedia.

Santa Bárbara "C" fue el único equipo platense femenino que logró un ascenso en la presente temporada del torneo de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, teniendo en cuenta que los caballeros del club de Gonnet volverán a jugar el año próximo en la máxima categoría masculina tras consagrarse campeón invicto de la Primera B.

Manuel Domínguez (entrenador con Gregorio Pérez Pesado como asistente), Marina Pulido Herrera (capitana y goleadora del equipo), Juana Perrone (subcapitana) revivieron en una entrevista en EL DIA, el ascenso de categoría de Santa Bárbara "C" a la Primera D de hockey.