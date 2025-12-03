El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
Así lo confirmó Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). "La AFA mudó la sede a Provincia, pero no lo puede efectivizar", explicó
El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, afirmó hoy que la AFA “sigue estando bajo la supervisión” de ese organismo, pese a haber mudado su sede legal a la provincia de Buenos Aires, y advirtió que la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia "tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares".
"La AFA mudó la sede a provincia, pero no lo puede efectivizar. Se puede ir a la jurisdicción que quiera, pero eso no tiene eficacia hasta que no se cumplan pasos como reformar su estatuto, que debe ser presentado y aprobado por la Justicia", explicó Vitolo en diálogo con una radio porteña.
Las declaraciones del titular de la IGJ se suman a las denuncias sobre las vinculaciones de Tapia con la financiera Sur Finanzas, denunciada por maniobras de presuntos lavados de activos, y con las denuncias sobre una mansión en Pilar de 10 millones de dólares. "Aquí se están dando causas donde se investiga lavado de dinero, por lo que el Juez puede tomar medidas para preservar el bien o patrimonios y pruebas del delito. Es un tema judicial", recalcó.
Vitolo puntualizó que “hace ocho años que la AFA tiene inconsistencias contables” y señaló que las máximas autoridades del ente rector del fútbol “quieren partir a la provincia de Buenos Aires para que nadie los revise". Agregó que se publicó “en los diarios que celebraron una asamblea, pero se llevó a cabo sin avisarnos, fuera de nuestra jurisdicción”. Y advirtió: “Podemos no aprobar los estados contables, por lo que la AFA tiene ocho años de estados contables sin aprobar".
"Hay pagos a jugadores, gastos de hotel, aportes y subsidios a la FIFA y la CONMEBOL por 12 millones de dólares. La AFA tiene que explicar gastos por 111 millones de dólares. Tenemos que saber en qué se gastó ese dinero”, aseguró.
Más adelante, Vitolo añadió que también se estudia la situación de la Superliga “que depende de la AFA y tiene que explicar el gasto de 348 millones de dólares" porque, a su criterio, "si queda como único fin comercializar derechos, deja de ser una asociación sin fines de lucro".
Pergamino: el juicio por contaminación con agrotóxicos fue postergado para febrero
"¿Cómo puedo hacer yo un control si no me dicen qué recibió cada club? Y la AFA no contesta, por lo que los estados contables no están aprobados", aseveró Vitolo. "Si la AFA quiere mudarse, que se mude. Pero para abandonar una jurisdicción que está controlándola, no podemos dejarlos ir y que esto quede en la nebulosa", expresó.
Asimismo, aclaró que “la AFA puede ser sujeto de intervención como cualquier otra asociación”, pero indicó que “nadie del Ministerio de Justicia está pensando en una intervención, así que este escenario no sucederá".
