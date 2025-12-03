La espera terminó: se confirmó cuándo se estrena la última temporada de Euphoria

La larga espera de los fanáticos de Euphoria, la exitosa serie de Sam Levinson, llegó a su fin. La cuenta oficial de la serie de HBO Max confirmó la fecha de estreno de su tercera temporada. A través de un posteo en la cuenta oficial de Twitter, difundieron una tentativa fecha: “Demos un paseo. Abril 2026”.

Este tuit, acompañado de una imagen de Rue (Zendaya) dentro de un vehículo, marcó el inicio de la cuenta regresiva de la esperada nueva temporada. La confirmación llega después de una pausa de casi cuatro años desde el estreno de la segunda temporada, producto de las demoras por las huelgas de Hollywood.

¿Qué pasará con los personajes de Euphoria?

Cassie Howard (Sydney Sweeney), una de las protagonistas de la segunda temporada, y Nate Jacobs (Jacob Elordi) continúan en pareja e, incluso, están comprometidos, según se vio en un evento de prensa de la plataforma HBO.

Si bien se desconoce de que se trate de una relación “feliz”, dado el inicio tóxico de la pareja, trascendió que la joven tendrá una vida secreta como estrella de Only Fans. El drama comienza cuando Nate la encuentra vestida de conejita de Playboy tomándose fotos, según se pudo ver en el adelanto.

Rue, interpretada por Zendaya, sigue abusando de las drogas en la tercera temporada, a pesar de su intento de rehabilitarse que vimos en los últimos capítulos. Su conflictiva historia guiada por los estupefacientes y el lamentable robo de la mochila de una narcotraficante, la llevó a sufrir un secuestro y ser perseguida por dos grupos narcos a quienes les debe dinero.

Cinco años después del final de la segunda temporada, Jules (Hunter Schafer) terminó siendo la sugar baby de gente con poder, mientras que Maddy (Alexa Demie) es la madame de un club de strippers.