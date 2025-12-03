Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Espectáculos

La espera terminó: se confirmó cuándo se estrena la última temporada de Euphoria

La espera terminó: se confirmó cuándo se estrena la última temporada de Euphoria
3 de Diciembre de 2025 | 18:48

Escuchar esta nota

La larga espera de los fanáticos de Euphoria, la exitosa serie de Sam Levinson, llegó a su fin. La cuenta oficial de la serie de HBO Max confirmó la fecha de estreno de su tercera temporada. A través de un posteo en la cuenta oficial de Twitter, difundieron una tentativa fecha: “Demos un paseo. Abril 2026”.

Este tuit, acompañado de una imagen de Rue (Zendaya) dentro de un vehículo, marcó el inicio de la cuenta regresiva de la esperada nueva temporada. La confirmación llega después de una pausa de casi cuatro años desde el estreno de la segunda temporada, producto de las demoras por las huelgas de Hollywood.

¿Qué pasará con los personajes de Euphoria? 

Cassie Howard (Sydney Sweeney), una de las protagonistas de la segunda temporada, y Nate Jacobs (Jacob Elordi) continúan en pareja e, incluso, están comprometidos, según se vio en un evento de prensa de la plataforma HBO.

Si bien se desconoce de que se trate de una relación “feliz”, dado el inicio tóxico de la pareja, trascendió que la joven tendrá una vida secreta como estrella de Only Fans. El drama comienza cuando Nate la encuentra vestida de conejita de Playboy tomándose fotos, según se pudo ver en el adelanto. 

Rue, interpretada por Zendaya, sigue abusando de las drogas en la tercera temporada, a pesar de su intento de rehabilitarse que vimos en los últimos capítulos. Su conflictiva historia guiada por los estupefacientes y el lamentable robo de la mochila de una narcotraficante, la llevó a sufrir un secuestro y ser perseguida por dos grupos narcos a quienes les debe dinero. 

Cinco años después del final de la segunda temporada, Jules (Hunter Schafer) terminó siendo la sugar baby de gente con poder, mientras que Maddy (Alexa Demie) es la madame de un club de strippers.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

La duda de Domínguez es reforzar el medio o arriba: qué opciones tiene el DT del Pincha

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

La Reserva de Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca en la Final

¿Bono optativo para los socios?
Últimas noticias de Espectáculos

"300 milímetros": la obra teatral de la inundación en La Plata con todo agotado para el estreno

Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: la primera foto juntos y la emoción de la famosa

Guillermo Francella sufrió un accidente en España y terminó con varias lesiones

Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’
Deportes
La Reserva de Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca en la Final
Sillazos en la Asamblea de Gimnasia: suspenden provisoriamente a socios involucrados en los incidentes
Santa Bárbara "C", el único ascenso femenino del hockey platense
Guardia alta: confirmaron el árbitro y el VAR para el clásico platense de semifinales
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
Información General
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Policiales
Impactante choque en La Loma: perdió el control, chocó contra un poste y está grave
"Vivirlo en primera persona me conmocionó”: el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad
Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella
En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista
Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo
La Ciudad
Cruzado en medio de la calle: vecinos de La Loma advierten por un peligroso poste a punto de caerse
Entregaron escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II
Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata
Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla