Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Los primeros del país

El Papa canonizó dos santos de Venezuela

El Papa canonizó dos santos de Venezuela
20 de Octubre de 2025 | 02:38
Edición impresa

Con el repicar de campanas de fondo en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el papa León XIV canonizó este ayer al médico José Gregorio Hernández y a la monja Carmen Rendiles, los dos primeros venezolanos en ser proclamados santos.

El país con costas sobre el Mar Caribe recibió esta noticia del momento con una verdadera fiesta litúrgica y popular. Miles de personas pasaron la noche en vela en Caracas y celebraron el momento con vítores, lágrimas, risas y fuegos artificiales.

“Es una bendición para el país”, dijo a AFP Yesenia Angulo una de las personas que siguió la misa por una pantalla gigante frente a la Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, donde reposan las reliquias del ya santo José Gregorio.

“Son dos santos en un mismo día para un país que ha atravesado una situación bien difícil”, dijo la creyente de 63 años, que atribuye al doctor el curarse de un cáncer.

Junto a los dos venezolanos, el pontífice canonizó a un antiguo “sacerdote satánico” italiano, al primer santo de Papúa Nueva Guinea, a un obispo armenio y a dos monjas italianas.

En la soleada plaza de San Pedro se desplegaron enormes retratos de los siete cuando el papa estadounidense-peruano salió de la basílica con una ceremonial sotana blanca.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Drones ucranianos incendian una planta de gas rusa

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Fin de 20 años de socialismo en medio de una grave crisis económica

“Precisamente hoy están ante nosotros siete testigos, los nuevos santos y las nuevas santas, que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe”, afirmó el papa.

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del dicasterio para las Causas de los Santos, leyó en voz alta los perfiles ante los aplausos de las 55.000 personas reunidas en el Vaticano.

Después, León XIV leyó la fórmula de canonización, el decreto con el que se les declara oficialmente santos.

“Unirnos todos en la fe”

Venerado ya desde mucho antes en los altares de Venezuela, José Gregorio Hernández Cisneros nació en 1864 en las montañas de la pequeña población andina de Isnotú, estado Trujillo, en un país entonces rural.

Tras viajar a Caracas para estudiar, se graduó de médico en 1888. Fundó la Academia Nacional de Medicina y combatió la mortífera epidemia de gripe española, que mató al 1% de la población del país.

De bigote y expresión serena, vestido con impecable traje, corbata y sombrero, el milagroso doctor atendió en vida de forma gratuita a pacientes pobres y, si hacía falta, les daba dinero para medicinas.

Fallecido en 1919, su imagen está tatuada en la cultura popular de Venezuela, donde los más devotos no solo lo veneran, sino que imitan su vestimenta como un acto de fe.

De su parte, Carmen Elena Rendiles fue una monja nacida en 1903 sin brazo izquierdo que superó su discapacidad para fundar la Congregación de las Siervas de Jesús, antes de su muerte en 1977.

La doble canonización, aprobada por el papa Francisco antes de morir, se siguió con fervor en Venezuela.

Los fieles se reunieron en plazas arropados con banderas y luciendo estampas y camisas con imágenes de los ahora santos.

“Queremos unirnos todos en la fe”, agregó María José Núñez, una contadora pública de 55 años.

La iglesia de La Candelaria ofreció misas y oraciones durante toda la noche y el párroco sacó en procesión al santísimo sacramento y las reliquias de San José Gregorio.

Más de 20 obras fueron inauguradas en todo el país en honor del “médico de los pobres”.

Un gran mural con su cara fue pintado en la barriada más grande de Venezuela, Petare, y su rostro sereno puede verse desde la principal autopista de Caracas.

El “sacerdote satánico”

De los siete nuevos santos de ayer, tres son mujeres.

Además de Rendiles, fueron canonizadas Vincenza Maria Poloni, fundadora en el siglo XIX del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Verona, y Maria Troncatti.

Esta monja de las Hijas de María Auxiliadora llegó en la década de 1920 a Ecuador para dedicar su vida a ayudar a la población indígena del país.

De su parte, el abogado italiano Bartolo Longo (1841-1926) pasó por una etapa ocultista y profundamente anticlerical en su juventud, pero luego se reincorporó a la fe católica.

Los otros dos canonizados murieron asesinados: el catequista Peter To Rot durante la ocupación japonesa de Papúa Nueva Guinea en la Segunda Guerra Mundial y el armenio Ignazio Choukrallah Maloyan por las fuerzas turcas en 1915. (AFP)

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Uno por uno: Estudiantes

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Uno por uno: Gimnasia

Fin del sueño para la Sub 20: Argentina cayó con Marruecos en la final

Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado

Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Últimas noticias de El Mundo

Balotaje en Bolivia: Paz fue elegido como nuevo presidente

Israel cesa el ataque en Gaza tras acusar a Hamás de violar la tregua

Donald Trump calificó de “líder narcotraficante” al colombiano Petro

Balotaje en Bolivia: Rodrigo Paz se impuso ante Jorge Quiroga y es el nuevo presidente

Información General
Golpe millonario al Louvre: robaron las joyas de la corona francesa
Hallaron muerto en Alemania al científico Alejandro Fracaroli
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Policiales
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
A un mes de la masacre narco de Florencio Varela
Imputan a un empresario por las fotomultas
Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks
Deportes
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Domínguez: “Creo que el resultado quedó algo corto”
VIDEO. UNO latió al ritmo del clásico
Estiró la racha como local ante Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla