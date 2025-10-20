Riestra, ante Instituto y el Cuervo en Tucumán

Con otros tres encuentros proseguirá hoy la decimotercera fecha del torneo Clausura.

Deportivo Riestra, uno de los animadores del Grupo B, enfrenta a Instituto, desde las 19, en el Estadio Guillermo Laza.

El Malevo quiere volver a l lo más alto de la tabla; mientras que la Gloria necesita ganar para meterse en puestos de clasificación a octavos de final.

Riestra está peleando por finalizar primero y asegurarse la localía durante todos los playoffs del Clausura hasta llegar a la final. Con 24 puntos, ahora cayó al tercer lugar después de los triunfos de Lanús y Vélez, y la idea es recuperar la punta en soledad y conservar el invicto de ocho partidos, con cinco victorias y tres empates.

En otro de los encuentros de la jornada, Atlético Tucumán y San Lorenzo se enfrentarán hoy en el Monumental José Fierro, con la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación a las copas internacionales.

El encuentro se jugará a las 21:15 será transmitido en vivo por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Bruno Amiconi y a Sebastián Martínez como el encargado del VAR.

San Lorenzo llega con 16 puntos y atraviesa un momento institucional complejo, además de que el equipo de Damián Ayude perdió sus dos últimos compromisos, el más reciente por 1 a 0 ante San Martín de San Juan, y necesita una reacción inmediata para sostener sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Finalmente, Tigre y Barracas Central jugarán esta tarde desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna.

El Matador logró encadenar cinco partidos sin perder y se sumó a la pelea por clasificar a copas internacionales.

Ahora, para seguir escalando, deberá vencer al elenco dirigido por Rubén Darío Insua, que no disputó la fecha anterior contra Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y solo ganó uno de sus últimos siete compromisos.