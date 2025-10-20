Riestra, ante Instituto y el Cuervo en Tucumán

Argentina y Estados Unidos oficializaron la firma del swap por 20 mil millones de dólares
Con otros tres encuentros proseguirá hoy la decimotercera fecha del torneo Clausura.
Deportivo Riestra, uno de los animadores del Grupo B, enfrenta a Instituto, desde las 19, en el Estadio Guillermo Laza.
El Malevo quiere volver a l lo más alto de la tabla; mientras que la Gloria necesita ganar para meterse en puestos de clasificación a octavos de final.
Riestra está peleando por finalizar primero y asegurarse la localía durante todos los playoffs del Clausura hasta llegar a la final. Con 24 puntos, ahora cayó al tercer lugar después de los triunfos de Lanús y Vélez, y la idea es recuperar la punta en soledad y conservar el invicto de ocho partidos, con cinco victorias y tres empates.
En otro de los encuentros de la jornada, Atlético Tucumán y San Lorenzo se enfrentarán hoy en el Monumental José Fierro, con la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación a las copas internacionales.
El encuentro se jugará a las 21:15 será transmitido en vivo por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Bruno Amiconi y a Sebastián Martínez como el encargado del VAR.
San Lorenzo llega con 16 puntos y atraviesa un momento institucional complejo, además de que el equipo de Damián Ayude perdió sus dos últimos compromisos, el más reciente por 1 a 0 ante San Martín de San Juan, y necesita una reacción inmediata para sostener sus aspiraciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.
Finalmente, Tigre y Barracas Central jugarán esta tarde desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna.
El Matador logró encadenar cinco partidos sin perder y se sumó a la pelea por clasificar a copas internacionales.
Ahora, para seguir escalando, deberá vencer al elenco dirigido por Rubén Darío Insua, que no disputó la fecha anterior contra Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y solo ganó uno de sus últimos siete compromisos.
