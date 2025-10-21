Unión, con la necesidad de ganarle a Defensa

En el partido que le dará continuidad a la decimotercera fecha del Clausura, Unión y Defensa y Justicia jugarán esta tarde desde las 19.15 en el Estadio 15 de Abril.

El Tatengue viene de caer en Santiago del Estero ante Central Córdoba y alcanzó los cuatro partidos sin ganar, racha que buscará cortar en su casa ante el elenco dirigido por Mariano Soso, que aprovechó el momento para acomodarse en los primeros puestos.

El Tatengue había conseguido subirse a la punta, pero sufrió de vértigo y desde entonces no volvió a sumar de a tres en los cuatro encuentros que disputó, con dos empates ante Independiente Rivadavia y Banfield y sendas derrotas ante Aldosivi y Central Córdoba.

El Halcón de Florencio Varela, en tanto, aprovechó la irregularidad de la Zona A y con una pequeña seguidilla de tres partidos sin perder contra Boca, Tigre y Argentinos Juniors le alcanzó para meterse en la pelea en los primeros puestos.