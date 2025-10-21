Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Sin día ni horario

Estudiantes dejó atrás el clásico y ya piensa en su próximo objetivo: Boca

Estudiantes dejó atrás el clásico y ya piensa en su próximo objetivo: Boca

entrena hoy a las 10.00

21 de Octubre de 2025 | 02:19
Edición impresa

Con aires renovados en el Country Club de City Bell, Estudiantes retoma a los entrenamientos esta mañana en el predio Mariano Mangano para comenzar a trabajar el partido ante Boca en el Estadio UNO.

Paredes quedó condicionado por la amarilla: ¿juega ante Estudiantes?

Tras la victoria del domingo ante Gimnasia en 1 y 57, Estudiantes gozó del lunes libre para recargar energías y centrar el foco en el choque ante el Xeneize, que si bien no tiene día ni horario confirmado, debido a que este fin de semana no habrá actividad por las elecciones legislativas, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez quiere aprovechar al máximo la extensa semana de entrenamientos con la que contará.

De esta forma, jugadores y cuerpo técnico quieren aprovechar la inyección anímica que recibieron ante el Lobo para seguir por la senda del triunfo en los partidos que restan en el Torneo Clausura, ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors. A pesar de que cumplieron una de las primeras metas, quedan dos objetivos hasta fin de año: obtener el boleto de los octavos de final del actual campeonato, y la clasificación a copas internacionales del próximo año. En ese sentido, va por buen camino, aunque no debe descuidar su lugar en la tabla anual, donde se encuentra a un punto de Sudamericana.

la reserva, a todo o nada

Esta tarde desde las 15 en Victoria, la Reserva de Estudiantes va con una obligación: ganar, para soñar con la clasificación a los playoff del campeonato.

En este sentido, los dirigidos por Jonathan Schunke vienen de caer 1-0 ante Boca y hace tres partidos que no suma de a tres, lo que compromete su posibilidad de jugar los octavos de final, ya que a falta de 6 puntos para el final de la temporada, el Pincha esta a 4 unidades de Argentinos, quien ocupa el octavo puesto de la tabla.

El posible equipo es con: Van der Tuin; Orbe, Filippini, Fernández, Georgieff; R. González, Galarza; Araujo, Basualdo, Domínguez; Sagües Barreiro.

 

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

