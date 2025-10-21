Gimnasia, a tres puntos del abismo: la lucha de sus rivales y qué necesita para salvarse

El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
La recta final de la Liga Profesional 2025 entró en zona crítica para varios equipos que aún miran de reojo la tabla del descenso. Gimnasia, inmerso en una campaña muy irregular, llega a las últimas tres fechas con la soga al cuello: está a solo tres puntos del descenso por la tabla anual, pero un triunfo podría bastarle para salvar la categoría.
La pelea, tanto por la tabla de puntos como por la de promedios, tiene un grupo apretado de equipos que aún no pueden relajarse. Y es tan raro que teniendo un buen cierre hasta podría meterse en los playoffs, hoy con 13 puntos y a dos de octubre.
Unión, Atlético Tucumán y Banfield suman 31 unidades (el Tatengue aún debe un partido). Con un triunfo más, prácticamente asegurarían la permanencia.
Sarmiento y Newell’s, ambos con 30 puntos, siguen en zona de riesgo. El Verde ganó dos de los últimos cinco partidos y todavía debe un encuentro pendiente; le restan cruces ante Central, Platense, Instituto y San Lorenzo. La Lepra, en crisis y sin entrenador tras la salida del DT, apenas sumó dos puntos de los últimos 15 y afrontará un cierre complejo ante Unión, Huracán y Racing.
Un paso más abajo aparece Gimnasia, con 29 unidades y un solo triunfo en los últimos cinco compromisos. El Lobo está a cinco del último de la tabla, pero a solo tres del descenso efectivo, ya que Aldosivi ocupa el fondo en ambas clasificaciones y en ese caso desciende el anteúltimo de la anual. Los platenses se jugarán todo frente a River, Vélez y Platense.
La ecuación es clara: si Gimnasia logra superar al anteúltimo por al menos un punto -cuando restan nueve en juego-, asegurará su permanencia. Un solo triunfo podría bastar, ya que Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentarán entre sí y no podrán ganar los dos.
Más atrás aparecen Talleres y Godoy Cruz con 27 puntos. La “T”, que sumó 8 de los últimos 15, tendrá un cierre exigente frente a Vélez, Platense e Instituto. El Tomba, en cambio, viene en baja (solo 3 de 15) y cerrará con San Martín, Atlético Tucumán y Riestra.
San Martín, con 26 unidades pero en levantada (8 puntos sobre los últimos 15), puede ser juez en esta definición: enfrentará a Godoy Cruz, partido que puede definir la suerte de Gimnasia.
El más complicado sigue siendo Aldosivi, último con 24 puntos. Pese a haber ganado dos de los últimos cinco, el Tiburón está en el fondo de ambas tablas y afrontará un cierre durísimo ante Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín de San Juan.
En la tabla de los promedios, Aldosivi también ocupa el último lugar, con 24 puntos en 29 fechas. San Martín lo supera apenas por dos unidades, mientras que Sarmiento (111 puntos) le saca once a Gimnasia, aunque debe un partido pendiente ante Central.
Para el Lobo, esta tabla no representa una amenaza inmediata: aunque perdiera todo y Aldosivi ganara todo, no podría ser alcanzado. Con solo sumar tres puntos más, Gimnasia aseguraría además quedar por encima de los dos equipos ascendidos (Aldosivi y San Martín).
Sarmiento, en tanto, con cuatro puntos más condenaría directamente a uno de los recién llegados a volver a la Primera Nacional.
Mirando hacia 2026, Gimnasia tendrá que mejorar su promedio para evitar volver a sufrir. De mantenerse los descensos por promedio, el Lobo arrancaría con 77 puntos, por debajo de Banfield (72) y Sarmiento (65), y apenas por encima de Central Córdoba (78), Newell’s (79) y Atlético Tucumán (81).
