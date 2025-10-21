Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Una serie de fallos terminó en gol de Carrillo

Augusto Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"

21 de Octubre de 2025 | 09:31

Escuchar esta nota

Después de la dura derrota en el clásico platense, uno de los nombres más señalados fue el de Augusto Max (33). El mediocampista de Gimnasia fue protagonista involuntario en la jugada del segundo gol de Estudiantes, que sentenció el 2-0 en UNO. Sin embargo, lejos de esquivar la autocrítica, el jugador salió a dar la cara con un mensaje sentido en sus redes sociales.

“Escribo esto con el dolor de haber perdido un partido muy importante para todos. También siento una enorme tristeza por mi error en el segundo gol. Sin embargo tengo motivos muy importantes para levantarme y seguir luchando como lo hice desde el primer día que llegué a este club”, expresó Max, que lleva 25 partidos en el club desde su llegada a finales de 2024.

El volante también agradeció los gestos de apoyo recibidos tras el encuentro: “Me aferro a los mensajes lindos que recibí que valoran el esfuerzo y el compromiso que siempre tuve. Voy a dejar todo lo que tengo para sacar esto adelante y voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase”.

Lejos de quedar solo, el jugador encontró una fuerte muestra de respaldo dentro del vestuario. El entrenador, Fernando Zaniratto, fue el primero en responderle públicamente: “Aceptarlo, masticar bronca, corregir y volver a intentarlo. Todos juntos vamos a salir de ésta”.

A sus palabras se sumaron compañeros como Germán Conti (“Vamos viejo, lo sacamos adelante todos juntos”), Manuel Panaro (“Todos juntos abuelo”), el “Chelo” Torres (“Vamo arriba viejo, dale que seguimos”), Jeremías Merlo (“Todos juntos siempre viejo”) y Fabricio Corbalán (“Vamoss viejito, cabeza arriba, que de esta salimos todos juntos”).

Incluso el excapitán del Lobo, Leonardo Morales, también dejó su mensaje: “Viejito, sos un excelente jugador, gran profesional y una gran persona. Los que te conocemos sabemos de tu compromiso y esfuerzo. No bajes los brazos, te mando un abrazo grande”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

El plantel volvió al trabajo con un panorama oscuro
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Últimas noticias de Deportes

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”

Paredes quedó condicionado por la amarilla: ¿juega ante Estudiantes?
Espectáculos
Fabiola Yañez habló por primera vez sobre los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato
Ayelén Paleo confirmó que llevará a Carmen Barbieri a la Justicia: "Me duelen las acusaciones falsas sobre mi persona"
Comunicado de L-Gante, luego de la demanda millonaria que le inició a su ex representante y amigo, Maxi el Brother
Mientras Beto Casella analiza su salida de El Nueve, desmintió que Jorge Rial sería su reemplazante
Más casos de acoso a periodistas: dramático testimonio de Josefina Pouso
La Ciudad
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata-Constitución
Tiempo "alocado" en La Plata con calor de verano, cielo gris y chaparrones a la vista: ¿cuándo llueve?
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Policiales
Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Política y Economía
Kicillof vuelve a Pergamino con una agenda centrada en producción e inclusión
Productores del oeste bonaerense hicieron un reclamo por las inundaciones
La Provincia construirá una nueva estación transformadora en Quequén
El STM de Mar del Plata denunció designaciones irregulares y evalúa medidas legales
Mar del Plata entregará el Minella y el Polideportivo en un mes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla