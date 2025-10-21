Augusto Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"

En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
Después de la dura derrota en el clásico platense, uno de los nombres más señalados fue el de Augusto Max (33). El mediocampista de Gimnasia fue protagonista involuntario en la jugada del segundo gol de Estudiantes, que sentenció el 2-0 en UNO. Sin embargo, lejos de esquivar la autocrítica, el jugador salió a dar la cara con un mensaje sentido en sus redes sociales.
“Escribo esto con el dolor de haber perdido un partido muy importante para todos. También siento una enorme tristeza por mi error en el segundo gol. Sin embargo tengo motivos muy importantes para levantarme y seguir luchando como lo hice desde el primer día que llegué a este club”, expresó Max, que lleva 25 partidos en el club desde su llegada a finales de 2024.
El volante también agradeció los gestos de apoyo recibidos tras el encuentro: “Me aferro a los mensajes lindos que recibí que valoran el esfuerzo y el compromiso que siempre tuve. Voy a dejar todo lo que tengo para sacar esto adelante y voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase”.
Lejos de quedar solo, el jugador encontró una fuerte muestra de respaldo dentro del vestuario. El entrenador, Fernando Zaniratto, fue el primero en responderle públicamente: “Aceptarlo, masticar bronca, corregir y volver a intentarlo. Todos juntos vamos a salir de ésta”.
A sus palabras se sumaron compañeros como Germán Conti (“Vamos viejo, lo sacamos adelante todos juntos”), Manuel Panaro (“Todos juntos abuelo”), el “Chelo” Torres (“Vamo arriba viejo, dale que seguimos”), Jeremías Merlo (“Todos juntos siempre viejo”) y Fabricio Corbalán (“Vamoss viejito, cabeza arriba, que de esta salimos todos juntos”).
Incluso el excapitán del Lobo, Leonardo Morales, también dejó su mensaje: “Viejito, sos un excelente jugador, gran profesional y una gran persona. Los que te conocemos sabemos de tu compromiso y esfuerzo. No bajes los brazos, te mando un abrazo grande”.
