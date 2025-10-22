El triunfo de Unión favoreció al Pincha

La victoria conseguida anoche por Unión 3-0 sobre Defensa y Justicia le cayó bien a Estudiantes por partida doble: por un lado porque el Halcón no lo pudo superar en la cima de la tabla de posiciones de la Zona A y porque de alguna manera casi que se empieza a bajar de la lucha de los equipos que van a pelear por un lugar en la clasificación a la Copa Sudamericana vía tabla Anual.

El partido se definió en el final del primer tiempo y comienzo del segundo. Porque en ese lapso el Tatengue marcó dos goles y la visita erró un penal. Ya no hubo más lugar a nada en los 30 minutos que le quedaron al encuentro más allá del intento desesperado de Defensa por buscar el descuento. Pero ya había dejado pasar el tren.

Completan Huracán-C. Córdoba

Esta noche desde las 19:30 se completará la 13ra fecha con el partido que sostendrán Huracán-Central Córdoba de Santiago del Estero en Parque Patricios. También mira atento Estudiantes.