Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Fue 3-0 ante Defensa

El triunfo de Unión favoreció al Pincha

El triunfo de Unión favoreció al Pincha
22 de Octubre de 2025 | 03:32
Edición impresa

La victoria conseguida anoche por Unión 3-0 sobre Defensa y Justicia le cayó bien a Estudiantes por partida doble: por un lado porque el Halcón no lo pudo superar en la cima de la tabla de posiciones de la Zona A y porque de alguna manera casi que se empieza a bajar de la lucha de los equipos que van a pelear por un lugar en la clasificación a la Copa Sudamericana vía tabla Anual.

El partido se definió en el final del primer tiempo y comienzo del segundo. Porque en ese lapso el Tatengue marcó dos goles y la visita erró un penal. Ya no hubo más lugar a nada en los 30 minutos que le quedaron al encuentro más allá del intento desesperado de Defensa por buscar el descuento. Pero ya había dejado pasar el tren.

Completan Huracán-C. Córdoba

Esta noche desde las 19:30 se completará la 13ra fecha con el partido que sostendrán Huracán-Central Córdoba de Santiago del Estero en Parque Patricios. También mira atento Estudiantes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Polémica por proyecto para privatizar el Astillero

Max tuvo respaldos tras expresarse en las redes

El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central

Récord de depósitos en moneda extranjera
Últimas noticias de Deportes

¿Quién será el próximo presidente tripero?

Úbeda evalúa sacar el doble “9” ante Barracas

Racing va por el golpe ante Flamengo en Brasil

Futuro Pincha: ¿buscará nuevos aportes externos?
Espectáculos
“Kennedy”: cómo será la versión estadounidense de “The Crown”
Maxi López: “con Wanda siempre nos tiroteamos así”
¿Tini, suspende?: podrían reprogramar sus shows en Buenos Aires
L-Gante en guerra con su manager: “se pedirá rendición de cuentas”
Ulises Jaitt habló sobre la acusación de su sobrino: “Él se quiere hacer famoso”
La Ciudad
Sigue la protesta universitaria por el financiamiento y los salarios
Vuelve a movilizarse la Secundaria 70 por su sede
$6.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y suma millones
De urbanas a humanas: la ceguera y las barreras platenses
En 600, de 143 a 167, reclaman mejoras
Política y Economía
El dólar, indomable: llegó a $1.518 e intervino el Central
Nuevo mensaje de apoyo de Bessent al Presidente
Milei dijo que defenderá el esquema cambiario
Récord de depósitos en moneda extranjera
Los ministros libertarios que se irían, los que seguirían y los que entrarían
Policiales
Grave denuncia en La Plata: profanaron el nicho de Johana Ramallo
Violento robo a un trabajador: lo golpean y huyen con su bicicleta
Investigan red ilegal que impulsa el juego online imagen
Intentan reconstruir el trágico siniestro en 3 y 51
Se prendió fuego una casa en Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla