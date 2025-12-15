El Presupuesto nacional: comienza a tratarse en Diputados

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 iniciará hoy su tratamiento exprés en la Cámara de Diputados de la Nación, con la reunión constitutiva de la comisión homónima, y seguirá mañana con la firma de los dictámenes, con la intención de bajar al recinto el miércoles o jueves para darle media sanción y girarlo al Senado.

Según trascendió de fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, reunirá al pleno del cuerpo hoy a las 17.

Para entonces ya deberían estar definidos los nombres seleccionados por cada bloque para integrar la comisión de 49 miembros en total.

Entre el miércoles y jueves de la semana pasada hubo un desfile de jefes de bloques opositores en la oficina del jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, donde se les fue informando por separado la cantidad de representantes que el oficialismo tiene reservado para cada una de las fuerzas políticas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adoptó el sistema de distribución proporcional D’Hont para decidir cuántos lugares les correspondía a cada espacio en las cinco comisiones que trabajarán durante el verano: Presupuesto, Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Recursos Naturales.

TIRONEOS POR la integración

El nivel de aceptación del criterio de reparto fue dispar: Provincias Unidas (la bancada mayoritaria del flamante interbloque “Unidos” que preside la santafesina Gisela Scaglia) quedó profundamente insatisfecha porque le otorgaron tres lugares en la crucial comisión de Presupuesto, uno menos que lo que le asignaron al interbloque del PRO, la UCR y el MID.

Si bien ambos interbloques arrancan con 22 integrantes, a Menem no se le escapó el detalle que el exgobernador cordobés Juan Schiaretti no pudo asistir a la sesión preparatoria para jurar como nuevo diputado de Provincias Unidas.

“Teníamos ese dilema porque nos quedaban siete lugares para repartir entre Provincias Unidas y el PRO-UCR. Y había que definir de alguna manera. Lo de Schiaretti fue lo que encontramos como para zanjar la cuestión”, explicaron fuentes de la Presidencia de la Cámara baja.

Lo que advierten es que el interbloque del PRO, la UCR y el MID (alianza parlamentaria que todavía no comunicó su nombre formal) tiene un perfil mucho más amigable y funcional al oficialismo que el de Provincias Unidas, que a priori se ubica en cuadrante de la oposición moderada.

“Rechazamos la composición que nos proponen desde Presidencia. Teniendo 21 o 22 integrantes, la cuenta da siempre 4 (representantes para la comisión de Presupuesto”, recriminó una importante diputada de Provincias Unidas

LLA, PRIMERA MINORÍA

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza ratificó la condición de nueva primera minoría que le arrebató a Unión por la Patria (UxP), que fue el espacio más numeroso en los primeros dos años de Gobierno de Javier Milei.

El oficialismo debuta en esta nueva etapa con 95 miembros, dejando atrás al peronismo que redujo su tropa a 93 integrantes producto de la salida de los diputados catamarqueños que reportan al gobernador Raúl Jalil.

De esta manera, La Libertad Avanza se queda con la porción más grande de la torta de las comisiones.

Según transmitieron altas fuentes de la Presidencia de la Cámara baja, al oficialismo le tocarán 20 sillas de las 49 disponibles en la comisión de Presupuesto, mientras que a UP se le reservaron 18 lugares.

Entre los dos bloques más grandes acapararán 38 de los 49 lugares en las comisiones, lo que perfila un formato marcadamente bipartidista para el debate de la decisiva Ley de Presupuesto 2026.

Para las fuerzas que flotan en el medio quedan apenas 11 lugares disponibles, y es allí donde aparecen las discrepancias y las acusaciones de discrecionalidad contra Menem, especialmente de Provincias Unidas, pero también de la izquierda, que pujó sin éxito para colocar a Nicolás del Caño en la comisión de Presupuesto.

Al Frente de Izquierda se le asignó una silla en la comisión de Legislación del Trabajo (que será ocupada por Néstor Pitrola) y otra en la comisión de Legislación Penal (Myriam Bregman).

En Unión por la Patria, en principio, no discuten la cantidad de lugares que les adjudicaron en cada una de las cinco comisiones que trabajarán en extraordinarias (“no es tan distinto de los números que nosotros teníamos”, admitió un diputado clave en el bloque peronista), pero sospechan que La Libertad Avanza estará sobre representado al haberse atribuido más sillas de las que les correspondería, en detrimento de otras fuerzas de la oposición dialoguista.

La comprimida hoja de ruta que fijó el oficialismo prevé como derrotero que mañana el proyecto obtenga despacho, el miércoles se traate en el recinto de Diputados y el jueves en el Senado, para tratar los proyectos del Presupuesto nacional 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Con la nueva integración del Congreso, el Gobierno apuesta a un trámite exprés

Las tensiones se remitían al reparto de la composición de las comisiones con los bloques