Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Política y Economía |Quieren cambios al proyecto oficial

Pedido de mayoristas por la reforma laboral

Pedido de mayoristas por la reforma laboral
15 de Diciembre de 2025 | 03:35
Edición impresa

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) apoyó la reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei pero planteó modificaciones al proyecto oficial.

Los empresarios mayoristas expresaron en un comunicado el respaldo a la iniciativa gubernamental para modernizar las relaciones laborales al sostener que “creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”.

Sin embargo, remarcaron que “una reforma de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno”, proponiendo “avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años”.

En este marco se refirieron a los juicios laborales como un problema central al señalar que “en la práctica, muchas empresas, sobre todo PyME, enfrentan condenas judiciales que se vuelven imposibles de pagar” y afirmaron que “esto no sólo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo”.

Sobre este punto, manifestaron que “nos preocupa especialmente que se intente oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación de IPC (INDEC) más una tasa de interés”.

Al respecto, plantearon que “no estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas”. Asimismo, aseguraron que “este esquema se contrapone con normas vigentes que prohíben indexar sumas de dinero (Ley 23.928 y modificatorias)”.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis

LE PUEDE INTERESAR

Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye

Las modificaciones propuestas

1) Volver a un sistema de actualización con tasas bancarias: proponen que se aplique un sistema basado en tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, como se utilizó históricamente. “Esto permitiría montos más razonables y previsibles”, aseguran.

2) Eliminar las “cuotas solidarias” y similares impuestas por convenios: buscan derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita “cuotas solidarias”, “cuotas sociales” u otros aportes a favor de sindicatos que terminan siendo un costo adicional.

3) Que sean voluntarios los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos cualquiera sea su nombre u objetivo, incluidos los destinados a capacitación, sostenimiento o creación de instituciones, o beneficios para cámaras.

4) Que el empleador no sea agente de retención de aportes sindicales: plantean que el empleador no esté obligado a retener cuotas de afiliación sindical.

En este sentido buscan que “si un trabajador decide afiliarse, debe pagar directamente a la entidad gremial, que debe encargarse de su control y cobranza”.

Al mismo tiempo, desde CADAM apoyan medidas para reducir litigios injustificados al proponer que “si se demuestra que hubo un reclamo exagerado o sin sustento (“plus petición inexcusable”), pedimos que las costas sean asumidas en forma solidaria entre la parte demandante y su abogado, para que haya responsabilidad real por demandas desmedidas”.

También respaldan modificar el procedimiento laboral para que el avance del juicio dependa del impulso de las partes y pueda plantearse la caducidad de instancia cuando un expediente queda sin movimiento, evitando procesos eternos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Angeleri y la continuidad del Barba en Estudiantes

La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía

Posibles tres bajas y ¿un festejo en UNO?

Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes

Los médicos levantan el corte de servicio al IOMA
Últimas noticias de Política y Economía

El Presupuesto nacional: comienza a tratarse en Diputados

Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas

El Gobierno va por la concesión de Tecnópolis

Crisis en la UCR y el PJ: la oposición se autodestruye
Espectáculos
“El no amado”: sin IA, el aviso navideño que conmueve al mundo
“Emily in Paris”: nuevos destinos, más drama y mayor seguridad
Tras sacudir Vélez, Shakira sacudirá la economía cordobesa con sus shows
El niño de “El sexto sentido” contó una increíble anécdota de Bruce Willis
Desconsuelo: el costado más vulnerable de Taylor Swift aparece en su documental
Información General
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Los números de la suerte del domingo 14 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Deportes
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar: mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
VIDEO. Carrillo, el héroe: “Había que confiar hasta el final”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla