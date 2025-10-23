Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Chocaron dos trenes del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel: hay al menos 12 heridos

23 de Octubre de 2025 | 21:01

Dos trenes del Ferrocarril General Urquiza chocaron esta tarde en la estación General Lemos de la localidad bonaerense de Campo de Mayo, donde al menos 12 personas resultaron heridas. 

Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo cuando ambas formaciones ingresaban a la estación terminal de esa zona del partido de San Miguel.

A raíz del impacto, doce personas fueron atendidas por el SAME, la mayoría con golpes leves, aunque un hombre fue llevado a un hospital zonal con cortes en las piernas. Trabajan también en el lugar, Bomberos y Policía Federal, al tiempo que el servicio permanecía interrumpido.

Metrovías informó “A las 19:56 horas, hubo un rozamiento entre dos formaciones a la altura de la Estación Lemos por causas que aún se encuentran bajo investigación. Ante esta situación se activaron todos los protocolos de seguridad y el personal de Metrovías brindó rápida asistencia previo a la llegada de Ambulancias y Bomberos que se encuentran dando atención a cuatro pasajeros que sufrieron lesiones leves a raíz del incidente. El servicio se encuentra limitado entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze”.

 

