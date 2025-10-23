El dolor de Tini Stoessel, previo a su show: “Ojalá esta historia hubiese sido distinta”

Tini Stoessel compartió la mala noticia que recibió horas antes del primero de sus siete shows en Tecnópolis, con entradas agotadas. Al igual que sucedió en la serie de conciertos pasados, el dolor y la angustia se abrió paso ante la emoción y la felicidad de los fans.

Es que, por cuestiones climáticas que impusieron un “Alerta amarillo” para este viernes, cuando sería la primera presentación, debió ser reprogramado. La cantante no ocultó la impotencia que esto provocó entre la productora y sus fans.

“Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para Futttura, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre, por condiciones meteorológicas adversas”, comenzó Tini en sus redes sociales.

“Me pone extremadamente triste, porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida”, cerró.

De esta manera, al instante le llovieron comentarios de sus seguidores manifestando su apoyo pese a los contratiempos. Quienes tenían entradas para mañana 24 y no puedan asistir el lunes, podrán pedir la devolución del dinero a través de la plataforma donde las compraron.