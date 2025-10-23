La madre de Ángeles Rawson publicó un mensaje desgarrador en su cumpleaños

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Revuelo y protesta en el Nacional por la denuncia de un estudiante
Extienden el alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegan y hasta cuándo lloverá
Escándalo por el candidato de Gimnasia que salió a "pedir que les entreguen los puntos”: comunicados de Platense y el Lobo
María Eugenia Talerico cerró la campaña de Potencia en La Plata
La Coalición Cívica y la UCR cerraron la campaña bonaerense con un acto en Magdalena
VIDEO.- Conflicto por la paralización de la fábrica Acerías Berisso: qué dijo la empresa
¡Bombazo en las elecciones! Wanda Nara, convocada a ser presidenta de mesa: su tajante postura
El dolor de Tini Stoessel, previo a su show: “Ojalá esta historia hubiese sido distinta”
Tragedia en la Panamericana y al menos cinco muertos: choque múltiple entre camiones y autos
VIDEO. Las filas del desempleo en La Plata: el perfil de los más de 500 postulantes para 10 puestos de trabajo
Golpe delictivo en City Bell: delincuentes asaltaron dos viviendas en el barrio Los Fresnos
¿Vuelve la MSN?: el "dream team" que planea el Inter Miami tras la renovación de Messi
Una amiga de Lowrdez de Bandana confirmó que la cantante fue golpeada por su pareja en las últimas horas
Avanza la "bomba de frío", el fenómeno climático que hará bajar la temperatura 20 grados en La Plata
En el día de su casamiento por civil: el mensaje de Matías Alé a su novia Martina Vignolo
Denuncian nuevo ataque al comité de la UCR en La Plata: daños y mensajes violentos
Dónde voto: consultá aquí el padrón definitivo para las elecciones del 26 de octubre
Virginia Gallardo, a tres días de las elecciones, recordó a Ricardo Fort y los hijos del famoso la liquidaron: "Cachivache"
Guerra de actores: Diego Peretti apuntó sobre los dichos del Puma Goity
Es oficial: el piloto argentino Nico Varrone saltará a la Fórmula 2 en el 2026
La AFA confirmó el cronograma de partidos reprogramados en el Torneo Clausura
El "Melli" Guillermo Barros Schelotto se llevó el premio a Mejor D.T de la fecha 13
“Dos dedos de frente”: Mariana Brey apuntó contra Nancy Pazos tras la denuncia judicial
Chocaron dos trenes del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel: hay al menos 12 heridos
Cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas se verán afectados mañana por asamblea de pilotos
La madre de Ángeles Rawson publicó un mensaje desgarrador en su cumpleaños
VIDEO. Apareció Lowrdez Fernández pero sigue el misterio: "Me acabo de levantar"
Jimena Mery Aduriz, la madre de Ángeles Rawson, la joven asesinada brutalmente en 2013, aseguró que hoy que intenta no sentirse “invadida por la oscuridad”, en el día del cumpleaños número 29 de su hija.
“Es tu cumple mi amor! 29 años que llenaste mi mundo de brillantina y perfume Barbie… Cuánto te disfruté, cuánto me enseñaste. Cada cumple era un festejo que esperábamos todo el año…”, escribió la mujer en un posteo que subió a sus redes sociales.
Además, confió que “trato de que no me invada la oscuridad este día, pero a veces no puedo porque está ahí, en tu ausencia y se me caen todos los recuerdos de cada día desde ese miércoles tan felizzzz, cuando te escuché llorar por primera vez. Te amo, feliz cumple mi amor”.
La joven, de 16 años, fue hallada sin vida el 10 de junio de 2013, envuelta en una bolsa, por un operario del Ceamse en la localidad bonaerense de José León Suárez. El cuerpo presentaba distintas lesiones, con marcas de estrangulamiento, y rastros de una violación no consumada.
Angeles vivía junto a su familia en un edificio del barrio porteño de Palermo, cuyo encargado -Jorge Mangeri- fue hallado culpable del hecho que conmocionó a toda la sociedad en aquel momento, tras haberse sometido a un examen de ADN.
Mangeri fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 9 en julio de 2015, sentencia luego confirmada por la Cámara de Casación en 2018, que y terminó siendo confirmada por la Corte Suprema de Justicia al año siguiente.
