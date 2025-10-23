La madre de Ángeles Rawson publicó un mensaje desgarrador en su cumpleaños

Jimena Mery Aduriz, la madre de Ángeles Rawson, la joven asesinada brutalmente en 2013, aseguró que hoy que intenta no sentirse “invadida por la oscuridad”, en el día del cumpleaños número 29 de su hija.

“Es tu cumple mi amor! 29 años que llenaste mi mundo de brillantina y perfume Barbie… Cuánto te disfruté, cuánto me enseñaste. Cada cumple era un festejo que esperábamos todo el año…”, escribió la mujer en un posteo que subió a sus redes sociales.

Además, confió que “trato de que no me invada la oscuridad este día, pero a veces no puedo porque está ahí, en tu ausencia y se me caen todos los recuerdos de cada día desde ese miércoles tan felizzzz, cuando te escuché llorar por primera vez. Te amo, feliz cumple mi amor”.

La joven, de 16 años, fue hallada sin vida el 10 de junio de 2013, envuelta en una bolsa, por un operario del Ceamse en la localidad bonaerense de José León Suárez. El cuerpo presentaba distintas lesiones, con marcas de estrangulamiento, y rastros de una violación no consumada.

Angeles vivía junto a su familia en un edificio del barrio porteño de Palermo, cuyo encargado -Jorge Mangeri- fue hallado culpable del hecho que conmocionó a toda la sociedad en aquel momento, tras haberse sometido a un examen de ADN.

Mangeri fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Número 9 en julio de 2015, sentencia luego confirmada por la Cámara de Casación en 2018, que y terminó siendo confirmada por la Corte Suprema de Justicia al año siguiente.