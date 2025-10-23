Guillermo Barros Schelotto se llevó el premio a Mejor D.T de la fecha 13

Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”
La cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol reveló que Guillermo Barros Schelotto se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025. “Guillermo es el Mejor DT de la jornada. Vélez Sarsfield ganó de visitante y se clasificó para la próxima instancia del Torneo Clausura”, manifestó la LPF en la descripción de su publicación.
En su último encuentro, el “Fortín” venció 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, gracias a las conversiones del mediocampista ofensivo Manuel Lanzini y el extremo derecho Francisco Pizzini. Tras este triunfo, el elenco de Liniers se quedó con el tercer puesto del Grupo B, con 25 unidades, y aseguró su lugar en los Playoffs.
El reconocimiento a Barros Schelotto llega en un momento clave para Vélez, que consolidó su funcionamiento colectivo y demostró solidez tanto en defensa como en ataque. El equipo encontró regularidad bajo la conducción del “Mellizo”, quien realizó un gran trabajo para reordenar al plantel, potenciar individualidades y devolverle confianza a un grupo que hoy muestra identidad, intensidad y eficacia en los metros finales.
Con el pase a los Playoffs asegurado, el “Fortín” se perfila como uno de los equipos más competitivos de la fase final del Torneo Clausura. El desafío será sostener el nivel mostrado en el tramo decisivo del campeonato, donde la experiencia y la conducción de Barros Schelotto podrían marcar la diferencia en la lucha por el título.
