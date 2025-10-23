Revuelo en el Colegio Nacional de La Plata: tras la suspensión de un preceptor, amenazaron con "una toma"

En un episodio que desató tensión en uno de los colegios más tradicionales de La Plata, un preceptor con más de 30 años de trayectoria fue apartado de su cargo tras un incidente con un estudiante por la desaparición de una mochila.

Según informaron, todo comenzó durante un debate entre alumnos de 4° y 5° año, previo a las elecciones del Centro de Estudiantes. En ese marco, un estudiante tomó una mochila que no le pertenecía. Al intervenir el preceptor y pedir su devolución, el joven se negó, lo que desencadenó una discusión en la que el preceptor habría respondido de forma inapropiada.

Una vez conocido el incidente, la institución decidió suspender al preceptor mientras se inicia un sumario interno para determinar responsabilidades.

La amenaza de toma

La situación escaló cuando alrededor de 18 alumnos amenazaron con “tomar” el colegio como medida de protesta. De concretarse, la medida afectaría directamente las elecciones previstas del Centro de Estudiantes, lo que además tendría repercusiones en el cronograma político de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para la próxima semana.

Desde la dirección del Colegio Nacional indicaron que las clases se desarrollaron con normalidad al menos hasta la fecha del informe. Al mismo tiempo, señalaron que se respetará el proceso de investigación previsto, y que los protocolos disciplinarios correspondientes se aplicarán. Algunos miembros de la comunidad escolar especulan que la amenaza de toma podría constituir “un distractor” para otros problemas internos.