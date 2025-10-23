¡Bombazo en las elecciones! Wanda Nara, convocada a ser presidenta de mesa: su tajante postura

Un verdadero bombazo sacudió al mundo del espectáculo en las últimas horas, a tres días de una nueva jornada de elecciones en Argentina. Es que Wanda Nara, instaladísima en el país desde hace casi dos años, fue convocada a ser presidenta de mesa este domingo.

Fue la propia empresaria quien compartió la convocatoria recibida, en sus historias de Instagram. La noticia causó revuelo en el ámbito mediático y las redes sociales, donde coincidían que “no la vimos venir”.

En sus publicaciones instantáneas, Wanda Nara publicó la foto del llamado, en la que se puede ver que vota en la sección Capital, por lo que el domicilio del Edificio Chateau Libertador es el declarado.

La hermana de Zaira Nara dejó en claro cuál será la decisión que tome ante esta convocatoria. “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió en sus historias, dejando en claro que asistirá a votar y asumirá como presidenta de mesa.



