La AFA confirmó el cronograma de partidos reprogramados en el Torneo Clausura

La AFA confirmó el cronograma de partidos reprogramados en el Torneo Clausura
23 de Octubre de 2025 | 17:05

Escuchar esta nota

La Liga Profesional de Fútbol informó los días y horarios de los partidos reprogramados del Torneo Betano Clausura. Los encuentros pertenecen a las fechas 6, 7 y 12 y se jugarán en las próximas horas. 

Viernes 24 de octubre

Fecha 7

16.00 Sarmiento 0 – Rosario Central 0 (Zona B) (TNT Sports) -Restan 45 minutos-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Gastón Suárez

Fecha 6

18.00 Independiente – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Lucas Comesaña

Lunes 27 de octubre

Fecha 12

16.00 Barracas Central – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

